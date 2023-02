Reportes: Clientes de T-Mobile sufren cortes en todo Estados Unidos

BELLEVUE, Wash. -- Clientes de la operadora móvil T-Mobile US Inc. reportaron cortes generalizados en el servicio en Estados Unidos el lunes en la noche, según webs especializadas. Publicaciones en Downdetector.com y Product-Reviews.net indicaron cortes en el servicio de T-Mobile en varias zonas del país. Muchos usuarios de Twitter reportaron también problemas. Numerosas publicaciones de usuarios indicaron que su servicio había cambiado a "modo SOS", lo que significa que no estaban conectados directamente a una red pero podían realizar llamadas de emergencia. El presidente de Tecnología de T-Mobile, Neville Ray, emitió un comunicado sobre las interrupciones en Twitter a primera hora del martes. "Hemos visto mejoras significativas y estamos operando a niveles casi normales", indicó Ray. "Nuestros equipos continúan haciendo seguimiento y apreciamos enormemente la paciencia de todo el mundo. Pedimos disculpas por cualquier impacto que este problema pueda haber tenido para nuestros clientes". La empresa no ofreció de inmediato detalles sobre el motivo del corte o su alcance. Downdetector.com publicó un gráfico de seguimiento de las quejas sobre el servicio en las 24 horas previas que indicaba un pico de más de 69,000 cortes notificados en un periodo de dos horas. Los comentarios publicados en la web eran de usuarios en Arizona, California, Colorado, Florida, Hawái, Kansas, Nebraska, Carolina del Norte, Oklahoma, Texas y Washington. Quejas similares en Product-Reviews.net procedían de algunos de esos mismos estados, así como de Alabama, Connecticut, Idaho, Minnesota, Nueva York, Nevada y Carolina del Sur, entre otros. Muchos mensajes indicaban que el servicio se había restablecido.

