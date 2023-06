Islas del Caribe oriental se preparan para inundaciones por la tormenta Bret

SAN JUAN, Puerto Rico -- La tormenta tropical Bret ganó fuerza el miércoles en su ruta hacia las islas del Caribe oriental, que se preparaban para lluvias torrenciales, aludes de tierra e inundaciones.

Bret had maximum sustained winds of 60 mph (95 kph) early Wednesday morning and was moving westward across the Atlantic Ocean at 14 mph (22 kph), according to the National Hurricane Center in Miami.

Bret presentaba vientos sostenidos máximos de 95 kilómetros (60 millas) por hora el miércoles por la mañana, y se desplazaba hacia el oeste por el Océano Atlántico a 22 kilómetros (14 millas) por hora, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

La tormenta se encontraba unos 760 kilómetros (470 millas) al este de Barbados y se esperaba que se fortaleciera más antes de golpear el jueves las islas orientales del Caribe, casi con fuerza de huracán. Había una alerta por tormenta tropical activa para Barbados, Santa Lucía, Martinica y Dominica, mientras las autoridades regionales instaban a la gente a prepararse.

"Todos conocemos la incertidumbre de pronosticar la intensidad, el movimiento y el impacto de los sistemas meteorológicos", indicó Fitzroy Pascal, de la Oficina de Gestión de Desastres de Dominica.

El centro de huracanes dijo que era demasiado pronto para saber por dónde pasaría el centro del meteoro, aunque advirtió de previsiones de hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de lluvia desde la isla caribeña francesa de Guadalupe a Granada y Barbados.

El gobierno de Guadalupe advirtió de que el mal tiempo comenzaría el jueves por la mañana y continuaría hasta el viernes por la noche, con olas de hasta 3.5 metros (11 pies) de altura.

"¡Tengan cuidado!", indicaron las autoridades en un comunicado.

Se esperaba que Bret se debilitara tras entrar en el este del Mar Caribe, y que se disipara poco después.

La tormenta se formó el lunes, dando un agresivo arranque a la temporada de huracanes del Atlántico, que comenzó el 1 de junio. Detrás de Bret viene una perturbación tropical con una probabilidad de 80% de convertirse en ciclón. Nunca antes se habían documentado dos tormentas en un mismo mes de junio en el Atlántico tropical, según el meteorólogo Philip Klotzbach de la Universidad Estatal de Colorado.