Tuits con insultos racistas se disparan desde compra de Elon Musk

ARCHIVO- La aplicación de Twitter en un teléfono el lunes 25 de abril de 2022, en San Diego. AP

Las publicaciones con insultos racistas han aumentado en Twitter desde que Elon Musk adquirió la plataforma, pese a las afirmaciones de la red social de que había reducido la actividad de odio, reportó el jueves un grupo defensor de derechos civiles. Investigadores del Centro para Contrarrestar el Odio Digital encontraron que el número de tuits que contienen uno o varios insultos raciales se incrementó en la semana que transcurrió desde que Musk compró la compañía. Un adjetivo racista utilizado para atacar a las personas de raza negra fue hallado en más de 26,000 ocasiones, tres veces el promedio de 2022. El uso de un insulto que ataca a las personas trans aumentó en un 53%, mientras que las publicaciones que contienen un término ofensivo para los homosexuales subió un 39% sobre el promedio anual. También se registró un alza en los tuits con términos ofensivos utilizados para atacar a los judíos e hispanos. En total, los investigadores revisaron cerca de 80,000 tuits y retuits escritos en inglés de todo el mundo que contenían uno de los términos ofensivos que buscaban. "Las cifras muestran que, a pesar de las declaraciones del director del Consejo de Confianza y Seguridad de Twitter, Yoel Roth, sobre que la plataforma había logrado reducir el número de veces que se veía el discurso de odio en la página de búsqueda y de tendencias de Twitter, el volumen real de tuits de odio se ha disparado", según el análisis del centro, una organización sin fines de lucro con oficinas en Estados Unidos y Gran Bretaña. El miércoles, Roth reconoció el reciente aumento en el discurso de odio en el sitio, pero señaló que la plataforma había hecho importantes avances para reducir las cifras. "Hemos puesto un freno al repunte de la conducta de incitación de odio, pero el nivel de actividad de odio en el servicio es ahora aproximadamente un 95% inferior al que había antes de la adquisición", comentó Roth en una transmisión en vivo en Twitter. "Los cambios que hemos hecho y la aplicación proactiva que llevamos a cabo están haciendo que Twitter sea más seguro en relación con lo que era antes". El 31 de octubre, Twitter anunció que se habían eliminado 1,500 cuentas por publicar discursos de odio. La compañía también dijo que había reducido en gran medida la visibilidad de las publicaciones que contenían insultos, haciéndolas más difíciles de encontrar en la plataforma. "En realidad, esta semana hemos visto que el discurso de odio ha disminuido 'por debajo' de nuestras normas anteriores, al contrario de lo que se puede leer en la prensa", tuiteó Musk la semana pasada. Musk se ha descrito a sí mismo como un absolutista de la libertad de expresión, y se tiene previsto que modernice las políticas de moderación de contenidos de Twitter. Aunque ha dicho que no se han hecho cambios hasta ahora, Musk ha realizado importantes despidos en la empresa, lo que ha suscitado dudas sobre su capacidad para vigilar la desinformación y el discurso de odio. Es posible que tome tiempo determinar si Twitter ha adoptado una estrategia diferente para los contenidos que infringen sus políticas, dijo Renee DiResta, directora de investigación del Observatorio de Internet de Stanford. "La política de integridad cívica no ha cambiado" con el nuevo propietario, señaló DiResta. "Ahora bien, hay una diferencia entre tener una política y hacerla cumplir".

