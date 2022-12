Encuesta: usuarios de Twitter quieren que Elon Musk se vaya

Millones de usuarios de Twitter pidieron a Elon Musk que renuncie como jefe de la red social. (Este informe está en inglés)

Millones de usuarios de Twitter pidieron a Elon Musk que renuncie como jefe de la red social, en una encuesta en la plataforma creada por el multimillonario y que este había prometido acatar. Sin embargo, cuando concluyó la encuesta el lunes, no estaba claro si habría un nuevo líder para la red social, que se ha vuelto más caótica y confusa bajo la conducción de Musk, con medidas rápidamente emitidas y luego retiradas o alteradas por él. Musk asistió a la final de la Copa del Mundo en Qatar, donde abrió la encuesta. Tras cerrarla 12 horas después, no hubo declaraciones inmediatas de Twitter o de Musk, quien podría encontrarse volando de regreso a Estados Unidos el lunes por la mañana. Más de la mitad de los 17.5 millones que participaron de la encuesta respondieron "sí" a la pregunta de si Musk debe renunciar como jefe de la empresa. Musk ha realizado una serie de sondeos sin rigor científico sobre asuntos importantes para la red social, como si debería rescindir la suspensión de las cuentas de periodistas, medida que recibió críticas generalizadas dentro y fuera del ámbito de los medios. Las encuestas han incrementado la sensación de alboroto en Twitter desde que Musk adquirió la empresa por $44 mil millones de dólares a fines de octubre y posiblemente dejó la conducción en manos de sus usuarios. Entre esos usuarios hay personas a las que Musk permitió que regresaran luego de haber sido vedadas por difundir racismo, odio y desinformación. Desde que compró Twitter, Musk ha presidido una serie vertiginosa de cambios que han enervado a las empresas de publicidad y disgustado a los usuarios. Ha despedido a la mitad del personal, anulado los contratos de moderadores de contenido y disuelto un consejo de asesores en materia de confianza y seguridad. Ha dejado de aplicar las normas que prohíben difundir desinformación sobre el COVID-19 y ha pedido que se inicie una demanda criminal contra el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país y uno de los conductores de la respuesta al coronavirus. ------- Would you like to read this story in English? Click here

