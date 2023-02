Amigos y familia se reúnen para celebrar vida de Tyre Nichols

La familia y amigos de Tyre Nichols se reunieron el miércoles para un funeral destinado a celebrar su vida, tres semanas después de morir. (Este informe está en inglés)

MEMPHIS, Tenn. -- La familia y amigos de Tyre Nichols se reunieron el miércoles para un funeral destinado a celebrar su vida, tres semanas después de morir tras una golpiza brutal por parte de policías en Memphis, incidente que provocó una nueva ronda de llamados a una reforma policial. Después de la muerte de Nichols, cinco policías fueron despedidos y acusados de homicidio. Se disolvió su unidad especializada. Dos policías más fueron suspendidos. Dos trabajadores de emergencias médicas y un teniente del Departamento de Bomberos de Memphis también fueron despedidos. Y pronto podrán tomarse más medidas disciplinarias. Pero el miércoles giró alrededor de Nichols, un patinador y fotógrafo aficionado de 29 años que trabajaba armando cajas en FedEx, hacía amigos durante las visitas matutinas a Starbucks y siempre saludaba a su madre y padrastro cuando regresaba a casa con un cálido, "¡Hola, padres!". Nichols era el pequeño de su familia, nacido 12 años después de sus hermanos más cercanos. Tenía un hijo de 4 años y trabajaba duro para ser mejor padre, dijo su familia. Nichols creció en Sacramento, California, y le encantaban los 49ers de San Francisco. Llegó a Memphis justo antes de iniciar la pandemia de coronavirus y se quedó atrapado. Pero estaba bien porque estaba con su madre, RowVauhgn Wells, y eran increíblemente cercanos, dijo Wells. Incluso tenía su nombre tatuado en el brazo. Los amigos en el funeral de la semana pasada lo describieron como alegre y amable, con una pronta sonrisa y con frecuencia bobo. "Este hombre entraba a un cuarto y todos se enamoraban de él", dijo Angelina Paxton, una amiga que viajó de California a Memphis para el funeral. El reverendo Al Sharpton, fundador y presidente de la Red de Acción Nacional, pronunciará el elogio en el funeral y Ben Crump, un abogado nacional de derechos civiles que representa a la familia Nichols, hará un llamado a la acción. El inicio del servicio en la iglesia cristiana Mississippi Boulevard se demoró horas debido al clima helado y los peligros de viaje. En el funeral se mostrarán algunas fotos escénicas tomadas por Nichols. ___ Travis Loller contribuyó a este despacho desde Nashville, Tennessee.

