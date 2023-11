Los últimos 12 meses fueron los más calurosos jamás registrados en la Tierra

La temperatura global promedio fue 1.3 grados Celsius (2.3 Fahrenheit) más alta que el clima preindustrial, que según los científicos está cerca del límite que los países acordaron no superar en el Acuerdo de París: un aumento de 1.5 C (2.7 F). Los impactos fueron evidentes: uno de cada cuatro seres humanos, o 1.9 billones de personas, sufrió peligrosas olas de calor.

"La gente sabe que las cosas son raras, pero no necesariamente saben por qué son raras. No se relacionan con el hecho de que todavía estamos quemando carbón, petróleo y gas natural", dijo Andrew Pershing, científico climático de Climate Central.

