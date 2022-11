Retiran 19 champús secos del mercado por un posible ingrediente que causa cáncer: lista completa

La compañía Unilever anunció el retiro voluntario de 19 champús secos del mercado en Estados Unidos debido a preocupaciones sobre el benceno, un ingrediente químico que causa cáncer.

La exposición al benceno, que está clasificado como un carcinógeno, puede ocurrir por inhalación, ingestión o contacto con la piel y puede provocar cánceres, incluidos leucemia y cánceres de la sangre, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (Department of Health and Human Services).

La gente está expuesta diariamente al benceno a través de cosas como el humo del tabaco y los detergentes, pero la exposición puede considerarse peligrosa según la dosis y la duración del contacto, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

Los productos retirados se produjeron antes de octubre de 2021. También se les notificó a las tiendas minoristas que retiraran los productos afectados.

Puede encontrar una lista completa de los productos afectados y los códigos de consumo aquí.

Ningún otro producto de Unilever o sus marcas están afectados por este retiro, dijo la compañía.

La lista de productos afectados incluye:

Dove

-- Dove Dry Shampoo Volume and Fullness

-- Dove Dry Shampoo Fresh Coconut

-- Dove Dry Shampoo Fresh and Floral

-- Dove Dry Shampoo Ultra Clean

-- Dove Dry Shampoo Invisible

-- Dove Dry Shampoo Detox and Purify

-- Dove Dry Shampoo Clarifying Charcoal

-- Dove Dry Shampoo Go Active

Nexxus

-- Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist

-- Nexxus Inergy Foam Shampoo

Suave

-- Suave Dry Shampoo Hair Refresher

-- Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive

TRESemmé

-- TRESemmé Dry Shampoo Volumizing

-- TRESemmé Dry Shampoo Fresh and Clean

-- TRESemmé Pro Pure Dry Shampoo

Bed Head

-- Bed Head Oh Bee Hive Dry Shampoo

-- Bed Head Oh Bee Hive Volumizing Dry Shampoo

-- Bed Head Dirty Secret Dry Shampoo

-- Rockaholic

-- Bed Head Rockaholic Dirty Secret Dry Shampoo

El retiro de estos productos se llevó a cabo con el conocimiento de la FDA. Unilever recomienda a los consumidores que dejen de usar los productos de champú seco afectados inmediatamente y visitar el sitio web de la compañía para obtener reembolsos.

