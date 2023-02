Reportan heridos tras disparos en universidad de Michigan

EAST LANSING, Mich. -- Varias personas resultaron heridas el lunes debido a disparos realizados en el campus de la Universidad Estatal de Michigan, informó la policía de la escuela. La policía de la universidad señaló en Twitter que parecía haber un solo sospechoso, descrito como un "hombre de baja estatura con una máscara" y que seguía prófugo. "Seguimos recibiendo múltiples llamadas de un tirador activo en el campus", señaló. Al menos cinco víctimas se encontraban en el Hospital Sparrow, dijo el portavoz del hospital John Foren, que no brindó información sobre sus condiciones. Las autoridades ordenaron a los estudiantes y a los miembros del personal que se refugiaran luego de los reportes de disparos en los alrededores del Berkey Hall, un edificio académico en el campus de East Lansing, poco después de las 8:30 de la noche La alerta aconsejaba a los estudiantes y al personal "refugiarse inmediatamente en el lugar donde están" y estar atentos a alert.msu.edu para obtener información. Para las 10:15 de la noche, la policía dijo que Berkey, así como residencias cercanas, estaban protegidas. Por otra parte, la policía reportó un tiroteo en IM East, un centro recreativo para estudiantes. Aedan Kelley, un estudiante que vive a menos de un kilómetro de distancia del campus, dijo que cerró sus puertas y cubrió sus ventanas "por si acaso". El sonido de las sirenas era constante, añadió, y un helicóptero sobrevolaba la zona. "Todo es muy aterrador", comentó Kelley. "Y luego tengo a todas estas personas que me mandan mensajes preguntando si estoy bien, lo cual es abrumador". La Universidad Estatal de Michigan cuenta con 50,000 estudiantes. East Lansing se ubica a unos 145 kilómetros (90 millas) al noroeste de Detroit. En tanto, el auditorio de la escuela secundaria de East Lansing, donde el lunes por la noche se celebraba una reunión del consejo escolar, fue cerrado y la policía impidió que la gente saliera, informó el periódico Lansing State Journal.

