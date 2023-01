Hombre mata a sus 5 hijos, a su esposa y su suegra en Utah

Un hombre en Utah mató a siete miembros de su familia, incluidos cinco niños, y luego se suicidó, dos semanas después de que su esposa le solicitó el divorcio.(Este informe está en inglés)

SALT LAKE CITY, Utah -- Un hombre en Utah mató a siete miembros de su familia, incluidos cinco niños, y luego se suicidó, dos semanas después de que su esposa le solicitó el divorcio, según las autoridades y documentos judiciales. Las autoridades de la ciudad de Enoch dijeron que Michael Haight, de 42 años, mató a su esposa, su suegra y los cinco hijos de la pareja. Cada una de las víctimas parecía tener heridas de bala, dijeron las autoridades. Los registros judiciales muestran que la esposa solicitó el divorcio el 21 de diciembre. La policía envió agentes a ver cómo estaba la familia el miércoles después de que familiares y amigos se pusieran en contacto con los oficiales porque estaban preocupados y no sabían nada de ellos. Los oficiales encontraron a las víctimas dentro de la casa. Los niños tenían entre 4 y 17 años e incluían tres niñas y dos niños, dijeron las autoridades. Las otras víctimas son Tausha Haight, de 40 años, y su madre, Gail Earl, de 78. Los funcionarios del distrito escolar del condado Iron explicaron en una carta enviada a los padres que los cinco niños asistían a colegios en la zona. El regidor de Enoch, Rob Dotson, indicó que la noticia del hallazgo de los cadáveres conmocionó a la ciudad y que los fallecidos eran conocidos en la comunidad. Enoch es un pequeño pueblo de unas 8,000 personas ubicado a 394 kilómetros (245 millas) al sur de Salt Lake City y aproximadamente a la misma distancia de Las Vegas. Las visitas de la policía son habituales tras largos periodos de tiempo sin ver a una persona, apuntó Dotson. El gobernador de Utah, Spencer Cox, presentó sus condolencias en un tuit el miércoles en la noche. ----- Would you like to read this story in English? Click here

