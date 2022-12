Al menos 10 estudiantes de Van Nuys Middle School reciben atención médica por posible sobredosis

VAN NUYS, LOS ANGELES (KABC) -- Al menos 10 estudiantes de Van Nuys Middle School recibieron atención médica luego de posiblemente ingerir algún tipo de sustancia que provocó una emergencia médica, según las autoridades.

Los equipos de emergencia recibieron un informe sobre posible sobredosis en la escuela alrededor de las 10:30 a.m. Los estudiantes que recibieron atención médica tienen entre 12 y 14 años y estaban experimentando síntomas leves a moderados, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Al menos seis de ellos fueron trasladados al hospital.

"Esto no es ningún tipo de sobredosis relacionada con el fentanilo. Queremos asegurarnos de que todos lo sepan", dijo Erik Scott, portavoz del departamento de bomberos.

Las autoridades no pudieron decir exactamente qué ingirieron los estudiantes, pero creen que posiblemente era algún tipo de marihuana.

La investigación continúa.

Esta es una historia en desarrollo. Agregaremos más detalles a este informe a medida que estén disponibles.

