Volcán Chaparrastique de El Salvador entra en erupción

En esta imagen del lunes 28 de noviembre de 2022, personas caminan en Chinameca, cerca del volcán Chaparrastique, en El Salvador. AP

SAN SALVADOR -- La Dirección de Protección Civil de El Salvador emitió un alerta por el incremento de la actividad en el volcán Chaparrastique, en el oriente del país, y llamó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades tras el inicio de una fase eruptiva. "Pedimos a la población acatar las recomendaciones e informarse de los medios oficiales", dijo el lunes en conferencia de prensa el subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez El Observatorio de Ambiente informó que el volcán, ubicado a 135 kilómetros al este de la capital en el departamento de San Miguel, registra explosiones en su cráter central y está en una fase eruptiva de intensidad 1 en una escala de índice de explosividad de 0 a 8. El domingo el volcán lazó rocas calientes en los alrededores del cráter y cenizas. No se reportaron víctimas. Debido a la actividad volcánica quedaron bajo alerta tres municipios, dijo el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya. Las autoridades informaron que han instalado 26 albergues equipados para resguardar más de 10,000 personas y un puesto de mando en la zona con la presencia del Sistema Nacional de Emergencias con el fin de mantener actualizada la información y reforzar el monitoreo. Las autoridades extendieron el radio de seguridad a seis kilómetros desde el cráter hacia la zona baja del volcán. El ministro de Agricultura y Ganadería, Enrique Parada, descartó que las recientes explosiones hayan causado daños en los cultivos de la zona. El departamento de San Miguel se caracteriza por los cultivos de granos básicos, café, hortalizas, caña de azúcar y la ganadería, pero el ministro recalcó que en estos momentos lo principal "es salvaguardar la integridad de nuestros productores". Protección Civil informó que han registrado un promedio de 14 explosiones por día con emanación de gases, vapor de agua y ceniza que han alcanzado una altura promedio que supera los 1,100 metros. También se han generado vibraciones que han provocado la caída de rocas. El volcán de San Miguel, también conocido como Volcán Chaparrastique, tiene una altura de 2,130 metros y está entre los seis más activos de El Salvador. La última gran erupción fue en enero de 2016 cuando arrojó gran cantidad de ceniza y gases por más de 13 horas seguidas.

