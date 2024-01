Un volcán hace erupción en el suroeste de Islandia y envía lava hacia una población

By MARCO DI MARCO Sunday, January 14, 2024 8:55PM







Una columna de gas iluminada por la lava de un volcán en erupción vista desde Suðurstrandavegur, la carretera que lleva a Grindavík, Islandia, el domingo 14 de enero de 2024. AP - AP

REIKIAVIK, Islandia (AP) -- Un volcán en el suroeste de Islandia hizo erupción por segunda vez en menos de un mes el domingo, enviando ríos de lava a una comunidad cercana e incendiando al menos una vivienda. La erupción, que comenzó después de las 8 de la mañana (hora local), se produjo luego de que las autoridades evacuaron la localidad de Grindavik tras una serie de pequeños sismos, dijo la Oficina Meteorológica Islandesa. Horas después, se abrió una segunda fisura cerca de las afueras de la ciudad y la lava se deslizó hacia las casas. "Sólo lo vemos en las cámaras y realmente no hay nada más que podamos hacer", comentó el residente Reynir Berg Jónsson, a la televisora islandesa RUV. Grindavik cuenta con 3.800 habitantes y se encuentra a 50 kilómetros (30 millas) al suroeste de Reikiavik, la capital de Islandia. La comunidad ya había sido evacuada en noviembre, tras una serie de sismos que abrieron largas fisuras en la tierra entre la localidad y Slingarfell, una pequeña montaña hacia el norte. El cercano spa geotérmico Blue Lagoon, una de las principales atracciones de Islandia, también cerro temporalmente. El volcano eventualmente hizo erupción el 18 de diciembre y los residentes pudieron volver a sus hogares el 22. En las semanas transcurridas desde entonces, se habían construido muros defensivos alrededor del volcán con la esperanza de alejar la lava de la comunidad. Pero los muros de las barreras construidas al norte de Grindavik se han roto y la lava avanza hacia la comunidad, dijo la oficina meteorológica. "Esto sigue sorprendiéndonos", declaró a RUV Benedikt Ófeigsson, de la oficina meteorológica. "Las cosas se estaban ralentizando después de que comenzara la erupción, pero hace aproximadamente media hora o una hora han comenzado a acelerarse de nuevo. Ya no vemos ralentización en la ciudad". Islandia, que se asienta sobre un punto caliente volcánico en el Atlántico Norte, tiene una media de una erupción cada cuatro o cinco años. La que más ha causado afectaciones en los últimos tiempos fue la erupción del volcán Eyjafjallajokull en 2010, que arrojó nubes de ceniza a la atmósfera e interrumpió el tráfico aéreo transatlántico durante meses. Pero no se espera que la erupción del domingo en la península de Reykjanes libere grandes cantidades de ceniza al aire. Las operaciones en el aeropuerto de Keflavík continúan con normalidad, según Gudjon Helgason, jefe de prensa de Isavia, operador del aeropuerto. Antes de la erupción del mes pasado, la zona conocida a grandes rasgos como volcán Svartsengi llevaba inactiva unos 780 años. El volcán se encuentra a pocos kilómetros al oeste de Fagradalsfjall, que estuvo inactivo durante 6,000 años antes de volver a la vida en marzo de 2021. La última erupción fue más potente que las de los últimos años.

