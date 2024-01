Legisladores de Estados Unidos buscan acelerar proceso para enjuiciar a Alejandro Mayorkas

El secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro Mayorkas, testifica durante una audiencia de la Comisión de Asignaciones del Senado, el 8 de noviembre de 2023. AP - AP

WASHINGTON -- Preparando el terreno para un juicio político al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, una comisión de la Cámara de Representantes escuchó el testimonio desgarrador de los padres que buscaron vincular la política fronteriza del gobierno con la muerte de sus hijas, y de una profesora de leyes que advirtió que las gestiones no se ajustan a la constitución. El presidente de la comisión, Mark Green, busca acelerar una votación sobre Mayorkas para finales de mes, preparando para la acción al pleno de la cámara baja para inicios de febrero. Sería la primera vez que se vota el caso de un funcionario del gabinete en casi 150 años. Green, republicano por Tennessee, inició la segunda audiencia del juicio político diciendo que "ningún estadounidense está a salvo" con Mayorkas a cargo de la frontera Estados Unidos-México, donde hay un récord de cruces ilegales. Argumentó que la "terrible mala conducta y fallas del secretario para cumplir con su cargo" justifican el juicio político. Pero el principal demócrata en el panel, Bennie Thompson, de Mississippi, insistió en que las diferencias políticas con el presidente Joe Biden no justifican un juicio político. Y ello fue respaldado por uno de los testigos, la profesora de leyes en la Universidad de Princeton, Deborah Pearlstein. "Los juicios políticos no son por las diferencias políticas, sin importar cuán profunda sean", señaló Pearlstein. Desde el año pasado que son mayoría, los republicanos en la Cámara de Representantes están ansiosos de enjuiciar a Mayorkas, particularmente desde que sus esfuerzos para enjuiciar a Biden por los negocios de su hijo Hunter Biden están paralizados. Esto sucede mientras el tema de la seguridad fronteriza está destacando en un año electoral. Donald Trump, el favorito para ser el candidato republicano a la Casa Blanca, ha prometido lanzar el "operativo de deportación" más grande en la historia de Estados Unidos en caso de ganar la presidencia. Mayorkas le dijo a la comisión que el jueves no podía asistir a la audiencia, pero que estaba disponible para otras fechas. En la audiencia, uno de los testigos, Josephine Dunn, declaró que su hija Ashley murió por una sobredosis de fentanilo y dijo que viajó desde Arizona para tener la oportunidad de cuestionar a Mayorkas. "El señor Mayorkas es en parte responsable por la muerte de mi hija", expresó la mujer. "Espero que lo que él esté haciendo sea más importante que eso".

