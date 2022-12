Wells Fargo debe pagar $3.7 mil millones de dólares en multas y reembolsos

Cartel del banco Wells Fargo frente a una sucursal en Bradenton, Florida, 22 de febrero de 2022. AP

WASHINGTON -- El gran banco Wells Fargo acordó pagar a los reguladores en Estados Unidos $3.7 mil millones de dólares para resolver una serie de cargos que incluyen el cobro de cuotas e intereses ilegales en préstamos para automotores e hipotecas, así como tarifas por sobregiros incorrectamente aplicadas a cuentas corrientes y de ahorro. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB por sus siglas en inglés) ordenó el martes al banco que reembolse $2 mil millones de dólares a los clientes y le aplicó una multa de $1.7 mil millones. Es la multa más cuantiosa que haya aplicado la CFPB a un banco y la mayor a Wells Fargo, que desde hace años brega por rehabilitarse tras una serie de escándalos debidos a sus prácticas de ventas. La oficina dice que la mala conducta del banco ha perjudicado a más de 16 millones de clientes. Además de cobrar tarifas e intereses indebidos sobre los préstamos para autos, en algunos casos el banco expropió ilegalmente los vehículos de clientes. Por otra parte, negó indebidamente a miles de propietarios modificaciones a sus hipotecas. "El ciclo repetitivo de violación de la ley por parte de Wells Fargo ha perjudicado a millones de familias estadounidenses", dijo Rohit Chopra, director de la CFPB, en un comunicado. Desde 2016, las autoridades regulatorias han sancionado reiteradamente Wells Fargo por violaciones de la ley de protección del consumidor. Se descubrió que los empleados abrían ilegalmente millones de cuentas para cumplir con las metas fijadas de venta. Desde entonces, los directivos han dicho que el banco se está enderezando, pero se han descubierto otras violaciones, como las relativas a los préstamos hipotecarios y para automotores.

