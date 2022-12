Mesera de Wisconsin recibe propina de $1,000 dólares en Navidad

EMBED <>More Videos <iframe width="476" height="267" src="https://abc7.com/video/embed/?pid=12623606" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Una mesera de Wisconsin recibió una sorpresa de un cliente en la Navidad: una propina de $1,000 dólares. (Este informe está en inglés)

MADISON, Wis. -- Una mesera de Wisconsin recibió una sorpresa de un cliente en la Navidad: una propina de $1,000 dólares. Callie Blue, de 29 años, estaba sirviendo mesas en Gus's Diner en Sun Prairie, en las afueras de Madison, a las 6 a.m. del domingo cuando comenzó a conversar con uno de los pocos clientes en el restaurante a esa hora, informó el Wisconsin State Journal. El cliente era Michael Johnson, presidente y director ejecutivo de Boys & Girls Clubs del condado Dane. Él le dijo al periódico que estaba buscando personas necesitadas como parte de la campaña Pay It Forward del club. Dos donantes habían dado unos $5,000 dólares para propinas. Johnson comentó que su agenda del día de Navidad estaba reservada para familias a las que planeaba ayudar a partir de las 7:30 a.m., por lo que buscó en internet restaurantes abiertos a esa hora y se enteró de Gus's Diner. Blue dijo que la propina fue algo increíble y que la usaría para ayudar a alimentar a sus cuatro caballos. ---- Would you like to read this story in English? Click here

Copyright © 2022 by The Associated Press. All Rights Reserved.