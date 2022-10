Advertencia al consumidor: Estafadores usan 'Zelle' para robar las cuentas bancarias de sus víctimas

Un hombre está compartiendo su historia después de que dice que su cuenta bancaria fue vaciada por estafadores tras recibir un mensaje de texto que parecía ser de su banco.

"Me tomó por sorpresa, pero bien podría haber salido por la puerta de mi casa y haberle dado todo mi dinero a la primera persona que viera", dijo Marcas Miles a "Good Morning America".

El mensaje de texto que Miles recibió simplemente decía, "¿intentaste hacer una transferencia de Zelle de $500 dólares?"

Zelle es un servicio de transferencia de dinero móvil integrado a su aplicación, o app, bancaria. El servicio le permite enviar dinero a otras personas directamente entre diferentes cuentas bancarias.

Miles dice que él nunca intentó enviar dinero, por lo que estaba ansioso por hablar con quién creía que era su banco.

"Estaba convencido porque él seguía diciendo, 'parece que alguien está accediendo a tu cuenta de una dirección IP en Texas'", explicó Miles. "Mirando hacia atrás, fueron 16 minutos de manipulación".

Miles dice que recibió un mensaje de texto para confirmar su nombre de usuario y contraseña tan pronto como terminó la llamada. Momentos después, su cuenta bancaria estaba vacía.

La historia de Miles es solo una de las muchas de historias en todo el país a medida que las estafas usando Zelle se vuelven más frecuentes. Los legisladores están trabajando para que estas transferencias de dinero sean más seguras.

"El congreso está considerando una propuesta para asegurar que los consumidores que son estafados tengan protección y que la industria bancaria, o cualquier plataforma que hayan utilizado, les regrese su dinero", dijo Sally Greenberg, directora ejecutiva de la Liga Nacional de Consumidores (National Consumers League en inglés).

En su cuenta de TikTok, Zelle les recuerda a todos que sus bancos nunca llamarán para pedir información personal.

Para más información, visite la página web de Zelle sobre fraudes y estafas.

