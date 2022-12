Nuevas leyes de California en 2023

Los trabajadores de California obtendrán un aumento de sueldo y nuevos derechos con respecto a sus salarios en 2023.

El salario mínimo en el estado no solo aumentará a $15.50 dólares por hora en el nuevo año para los trabajadores de negocios de todos los tamaños, sino que los empleados también tendrán derecho a conocer la tasa de pago de su trabajo actual o una publicación de trabajo abierta.

A continuación, un resumen de las nuevas leyes que entrarán en vigencia el 1 de enero de 2023:

Lugar de trabajo

Transparencia salarial: El proyecto de ley 1162 es una gran victoria para los trabajadores. Requiere que los negocios, o empresas, con 15 o más empleados incluyan información sobre los rangos de salario para todas las ofertas de trabajo. Los trabajadores también tendrán derecho a conocer la escala salarial de su puesto actual. Las empresas con 100 o más empleados deben presentar los datos de pago y el historial de salarios al estado antes de mayo de cada año o enfrentar sanciones.

Permiso por duelo: El proyecto de ley 1949 permite a los trabajadores tomar hasta cinco días de permiso por duelo por la muerte de un familiar cercano, como cónyuge, padre, suegro, hijo, hermano, abuelo o nieto. El permiso puede no ser pagado en negocios sin una política de duelo/luto o los trabajadores pueden usar el tiempo disponible por enfermedad si la política de la compañía solo permite hasta tres días de permiso por duelo.

Cuidado familiar: El proyecto de ley 1041 permite a los empleados tomar el cuidado familiar o el descanso médico para un grupo más amplio de personas. Un empleado ahora puede tomar un permiso de descanso para cuidar de una persona "designada" como un familiar.

Trabajadores de comida rápida: El proyecto de ley 257 crea un concejo especial que tendrá la autoridad para crear leyes laborales para trabajadores en cadenas de comida rápida con 100 o más ubicaciones o franquicias en todo el país. El concejo podrá fijar salarios, condiciones de trabajo y entrenamiento para los trabajadores de comida rápida.

Sindicalización de trabajadores agrícolas: El proyecto de ley 2183 facilita la sindicalización de los trabajadores agrícolas al permitirles votar por correo en una elección para la representación en la negociación colectiva. Actualmente, la votación solo puede ser en persona.

Estado de emergencia: El proyecto de ley 1044 prohíbe a un empleador, en caso de una emergencia, tomar represalias o disciplinar a un empleado que se niega a presentarse a trabajar o abandona el lugar de trabajo porque cree razonablemente que el área de trabajo no es segura. Los empleadores tienen prohibido tomar el dispositivo móvil de un trabajador o impedir que busque ayuda. La ley define una emergencia como un desastre natural o un acto criminal. Una pandemia no califica como una emergencia bajo este proyecto de ley.

COVID-19: El proyecto de ley conocido como AB 2683 extiende una ley existente hasta 2024 que requiere que los empleadores notifiquen a los trabajadores sobre una infección por COVID-19 en el lugar de trabajo. La ley también deroga una disposición que requiere que el empleador notifique al departamento de salud pública local sobre un brote de COVID-19.

Agencias policiales: El proyecto de ley 960 elimina el requisito de que los agentes policiales sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes que soliciten la ciudadanía. La ley simplemente requiere que cualquier persona que solicite ser policía esté legalmente autorizada para trabajar en los Estados Unidos.

Tráfico

Cruce imprudente: El proyecto de ley 2147 establece que es ilegal que la policía detenga y de infracción a una persona por cruzar imprudentemente a menos de que la persona cruce la calle de manera insegura.

Bicicletas: El proyecto de ley 1909 requiere que los automóviles cambien de carril, cuando sea posible, para rebasar a un ciclista que usa un carril de tránsito. También permite el uso de bicicletas eléctricas en la mayoría de los carriles para bicicletas, pero permite que los gobiernos locales las prohíban en senderos recreativos.

Tiendas minoristas

Impuesto rosa: El proyecto de ley 1287 tiene como objetivo eliminar el llamado "impuesto rosa", una práctica que cobra más a las mujeres que a los hombres por las navajas de rasurar, champús, desodorantes y otros artículos similares. La ley multaría a las compañías con hasta $10,000 dólares por violaciones.

Tabaco con sabor: En noviembre, los votantes de California aprobaron la implementación de una ley estatal que prohíbe la venta de productos de tabaco aromatizado. El 12 de diciembre de 2022, la Corte Suprema de EE.UU. rechazó una petición de las compañías tabacaleras para bloquear la prohibición, que ahora entra en vigencia el 21 de diciembre de 2022. La ley prohíbe la venta de cigarrillos mentolados y otros cigarrillos con sabor, así como tabaco aromatizado para vapear. Los defensores dicen que el tabaco con sabor apunta a los adolescentes.

Ropa de piel: En 2019, California se convirtió en el primer estado en prohibir la venta de nuevos productos de piel de animales en el estado. La implementación de esa ley se retrasó hasta 2023 para dar a las tiendas minoristas tiempo para vender su inventario. La prohibición no se aplica a los productos de cuero, piel de vaca o piel de oveja. La prohibición no se aplica a la ropa de piel usada.

Privacidad

Privacidad del consumidor: La Propuesta 24, la Ley de derechos de privacidad de California (CPRA por sus siglas en inglés) aprobada en 2020, otorgó a los consumidores el derecho a conocer, eliminar o optar por no participar en la venta de su información personal. Las nuevas disposiciones entrarán en vigencia en 2023 que permiten a los consumidores y empleados solicitar a las empresas que divulguen la información personal que han recopilado sobre ellos y pedirles que eliminen o corrijan esa información.

Los empleados también pueden solicitar a una compañía que no venda ni comparta su información personal y tienen derecho a saber qué información personal vende o comparte su empleador sobre ellos y con quién.

Los consumidores y empleados también pueden ordenar a los negocios que limiten el uso de información personal confidencial, como números de seguro social, información de cuentas financieras, datos de geolocalización o datos genéticos.

Crimen

Varias leyes nuevas brindan a la policía nuevas herramientas para enfrentar a la oleada de grupos de ladrones organizados.

Robo en tiendas minoristas: El proyecto de ley 2294 permite a la policía mantener bajo custodia a personas condenadas por robo en una tienda en los últimos seis meses si son sospechosas de robo organizado en tiendas minoristas. Anteriormente, a una persona detenida por robo en una tienda se le daba una amonestación por escrito o una infracción y se la dejaba en libertad. La ley también establece programas de reincidencia.

Bienes robados: El proyecto de ley conocido como AB 1700 requiere que el fiscal general del estado establezca un sitio web para que las personas reporten los artículos que sospechan que han sido robados y vendidos en el internet. Un proyecto de ley complementario (SB 301) que requiere que los mercados en línea obtengan información personal y financiera de los vendedores que venden en grandes cantidades entra en vigencia en julio.

Convertidores catalíticos: Varias leyes entran en vigor para enfrentar el creciente problema de los robos de convertidores catalíticos. El proyecto de ley 1087 prohíbe que cualquier persona compre un convertidor catalítico que no sea de un desmantelador de automóviles, un concesionario de reparación de automóviles o una persona que presente documentación de que es el dueño legítimo del convertidor catalítico. El proyecto de ley 1740 requiere que los recicladores obtengan una copia del título del vehículo del cual se le quitó el convertidor catalítico.

Tráfico de personas: El proyecto de ley 1661 requiere que los salones de belleza, salones de uñas y otros negocios de peluquería y cosmetología publiquen carteles que contengan información sobre la esclavitud y el tráfico de personas. Los letreros deben incluir números de teléfono donde denunciar este tipo de delitos.

Justicia penal

Antecedentes penales: El proyecto de ley conocido como SB 731 da a las personas con algunas condenas penales un nuevo comienzo. La ley amplía qué tipo de delitos califican para ser sellados automáticamente y, por primera vez, permite que las personas con antecedentes penales violentos soliciten que se sellen sus registros si completaron su sentencia y no han tenido un nuevo delito grave en cuatro años. Casi todos los delitos califican excepto los delitos relacionados con el sexo. Ciertas disposiciones de esta ley entrarán en vigor en julio.

Letras de rap: California se convierte en el primer estado en limitar el uso de letras de rap como prueba en juicios penales. En ocasiones, los fiscales se han basado en las letras de rap como prueba de que el artista estaba documentando un delito del que se le acusaba de cometer. Los investigadores descubrieron que los jurados a los que se les mostraron letras similares mostraron prejuicios contra los artistas de rap afroamericanos y latinos, pero no contra los artistas blancos de música country.

Comida

Envasado de alimentos: El proyecto de ley 1200 prohíbe el uso de envases de alimentos, como cajas de comida para llevar y envoltorios de alimentos, hechos de fibras de plantas que contienen PFAS que se agregaron intencionalmente o están presentes en niveles superiores a 100 partes por millón. Los PFAS son sustancias químicas peligrosas que se agregan a los envases de alimentos para hacerlos más resistentes al agua o a las manchas.

Vendedores Ambulantes: El proyecto de ley 972 facilita que los vendedores ambulantes móviles que a menudo venden fruta fresca, tacos o hot dogs obtengan permisos y cumplan con los requisitos de salud. La ley reduce el costo de las tarifas de permisos y cambia los requisitos de salud que muchas veces eran similares a los restaurantes tradicionales o camiones de comida.

Días festivos

California tiene tres nuevos días festivos estatales. El proyecto de ley 1655 agrega el 19 de junio, conocido como Juneteenth. El proyecto de ley 2596 reconoce el Año Nuevo Lunar como un día festivo estatal y el proyecto de ley 1801 designa el 24 de abril como el Día del Recuerdo del Genocidio.

Aborto

Protecciones: El proyecto de ley 2223 protege a las mujeres del enjuiciamiento si eligen interrumpir un embarazo o someterse a un aborto, incluso si ocurre fuera del sistema médico. También protege de responsabilidad penal o civil a alguien que le ayudó a una mujer con su aborto.

Los siguientes proyectos de ley relacionados con el aborto son nuevos, pero se implementaron inmediatamente después de su aprobación en septiembre.

Confidencialidad: El proyecto de ley 1242 prohíbe que las empresas de tecnología y redes sociales con sede en California (como Apple, Facebook y Google) compartan comunicaciones y mensajes relacionados con el cuidado del aborto con agencias fuera del estado. La ley también prohíbe que las agencias policiales en California arresten a cualquier persona que haya obtenido o realizado un aborto legal a pedido de las agencias policiales fuera del estado.

Información médica: El proyecto de ley 2091 prohíbe que los proveedores médicos y las aseguradoras de salud divulguen información que identifique a las personas que buscan servicios de aborto. También protege a las personas de tener que revelar la identidad de una persona que saben que se sometió a un aborto.

Licencias médicas: El proyecto de ley 2626 prohíbe que las juntas de licencias médicas revoquen la licencia de los médicos, enfermeras y parteras que realizan un aborto legal en el estado. También prohíbe que las juntas de licencias nieguen licencias médicas a profesionales médicos que fueron sancionados en otro estado por realizar un aborto.

Cuidado de la salud

Cuidado de afirmación de género: El proyecto de ley 107 protege a las familias de niños transgénero de las leyes de otros estados que pueden afectarlos. Prohíbe que los proveedores de atención médica divulguen información médica sobre un padre o tutor que permite que un niño reciba atención o cuidado de afirmación de género. Protege a padres e hijos de acciones legales por parte de estados que han promulgado prohibiciones o restricciones sobre este tipo de atención médica. La ley también prohíbe que la policía arreste a un padre o se lleven a un niño con base en una orden judicial de un estado que restringe el cuidado de afirmación de género.

Enfermedad mental: El proyecto de ley 1338 permite que los familiares y los socorristas solicitar a un juez que ordene tratamiento para las personas que padecen una enfermedad mental grave o una adicción. Cada condado debe establecer su propia corte de CARE (Asistencia comunitaria, recuperación y empoderamiento) para evaluar cada caso. La implementación comienza en octubre en los condados de Glenn, Orange, Riverside, San Diego, San Francisco, Stanislaus y Tuolumne. Todos los condados deben implementar una corte CARE para 2024.

Alojamiento

Sitios comerciales: El proyecto de ley 2011 agiliza el proceso de obtención de permisos para facilitar la construcción de viviendas asequibles o viviendas de ingresos mixtos en centros comerciales cerrados o infrautilizados. Los defensores dicen que AB 2011 dará lugar a dos millones de nuevas unidades de vivienda en California.

Espacios de oficina: El proyecto de ley conocido como SB 6 permite que los espacios de oficina, los sitios comerciales o las áreas de estacionamiento se conviertan en unidades de vivienda sin la necesidad de rezonificación.

Requisitos de estacionamiento: El proyecto de ley 2097 prohíbe a los gobiernos locales establecer un requisito mínimo de espacio de estacionamiento de vehículos en cualquier nuevo desarrollo residencial o comercial que se encuentre dentro de media milla del transporte público.

Casas HOA: El proyecto de ley 1410 prohíbe que las juntas directivas de HOA sancionen o multen a los propietarios que critiquen las reglas de HOA en las redes sociales. También permite a los propietarios alquilar su vivienda durante más de 30 días, incluso si no está permitido en su acuerdo HOA.

Clima

Gases de efecto invernadero: El proyecto de ley 1279 oficialmente hace que California se convierta en carbono neutral para 2045 o antes. También requiere que el estado reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el estado en un 85% en comparación con los niveles de 1990.

Energía Renovable: El proyecto de ley 1020 establece que para el año 2035, el 90% de la electricidad de California provenga de fuentes de energía renovable. Ese requisito aumenta al 100% para 2045.

Educación

Colegios comunitarios: El proyecto de ley 1232 permite que los refugiados y los inmigrantes recientes se inscriban en cursos de inglés como segundo idioma (ESL por sus siglas en inglés) en los colegios comunitarios de California y eviten pagar la matrícula o paguen una tarifa reducida.

Elecciones

Elecciones especiales: El proyecto de ley 2584 aumenta el número de firmas requeridas para iniciar una petición de destitución de un funcionario electo y requiere una estimación del costo de realizar una elección especial. Si la destitución se autoriza dentro de los 180 días de una elección regular, debe consolidarse con la elección regular. El proyecto de ley 1061 establece requisitos similares para llenar los puestos vacantes de un miembro de una junta escolar o distrito de colegio comunitario.

Armas de fuego

Órdenes de restricción: El proyecto de ley 2870 fortalece la llamada ley de "bandera roja" de California que autoriza a la corte a emitir una orden de restricción para prohibir que una persona compre o posea un arma de fuego si esa persona representa un peligro para sí misma o para los demás. La ley ahora permite que los compañeros de cuarto, las parejas no casadas y una persona con un hijo en común soliciten una orden de restricción de armas de fuego. Anteriormente, solo la policía, los miembros de la familia inmediata, los empleadores, los compañeros de trabajo o los maestros podían realizar dicha solicitud.

Posesión de armas de fuego: El proyecto de ley 2239 prohíbe que cualquier persona condenada por un delito menor de abuso infantil o abuso de ancianos a partir del 1 de enero de 2023 posea un arma de fuego.

Demandas de fabricantes de armas: El proyecto de ley 1594 no entra en vigencia hasta julio. Permitirá a los fiscales o cualquier persona que haya sufrido daños por la violencia armada en California demandar a los fabricantes de armas de fuego por daños y perjuicios. La ley sigue el modelo de una ley de Texas que permite a los ciudadanos privados demandar a las personas que participan en un aborto.

Varias otras leyes de armas de fuego aprobadas en 2022 entraron en vigencia inmediatamente después de la firma del gobernador. Entre ellos se encuentra el proyecto de ley 2571, que restringe la publicidad de armas de fuego a menores de edad. El proyecto de ley 1621 restringe las pistolas fantasma y los equipos utilizados para construirlas, y el proyecto de ley 1327 permite a los ciudadanos tomar acciones civiles para limitar la propagación de armas de asalto ilegales.

