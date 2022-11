Investigan presunta violación de financiamiento de campaña por parte del alguacil Alex Villanueva

LOS ANGELES (KABC) -- El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles está investigando si el alguacil Alex Villanueva violó las leyes de financiación de campañas al pedir donaciones a sus agentes durante su candidatura a la reelección.

La investigación se centra en un video donde se ve a Villanueva vestido de civil y pidiendo apoyo para su candidatura. En el video, el alguacil dice que el mensaje está dirigido a los agentes, a quienes les pide que consideren hacer donaciones para su campaña.

En un comunicado el miércoles, Tiffany Blacknell, directora de comunicaciones de la oficina del fiscal de distrito, confirmó la investigación.

"Tomamos estos asuntos con seriedad y actualmente se encuentra bajo revisión", dijo Blacknell.

En el video, Villanueva dijo que ALADS, el sindicato que representa a los agentes del alguacil, no estaba financiando su campaña de reelección. ALADS, que dio dinero en la campaña de Villanueva hace cuatro años, apoyó a Villanueva este año, pero dijo que no estaba contribuyendo financieramente.

"Vamos a ganar esto... y si quieres apoyar, cualquier cosa nos ayudará a difundir nuestro mensaje, poner nuestros anuncios en línea y en la televisión y enviar mensajes de texto", dijo Villanueva en el video.

El alguacil concluye pidiendo cualquier tipo de donación para ayudar a su campaña.

La ley estatal y la política del departamento del alguacil prohíben que un empleado de la agencia solicite contribuciones políticas de otros empleados, según The Los Angeles Times.

El equipo de campaña de Villanueva dijo que "han trabajado diligentemente para llevar a cabo una campaña efectiva de conformidad con todas las leyes aplicables."

Los resultados electorales al momento muestran que el exjefe de policía de Long Beach, Robert Luna, lleva la ventaja sobre Villanueva en la contienda por el alguacil del condado de Los Ángeles. Luna obtuvo el 59.8% de los votos mientras que Villanueva obtuvo el 40.2%. Se desconoce cuántas boletas quedan por contar.

City News Service Inc. contribuyó a este informe.

