LAPD arresta a sospechoso tras apuñalamiento de una mujer con una espada samurái

MID-WILSHIRE, LOS ANGELES (KABC) -- La policía de Los Ángeles arrestó a un sospechoso acusado de apuñalar a una mujer en el área de Mid-Wilshire con una espada samurái el martes por la noche.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:40 p.m. en South Victoria Avenue, según LAPD. Los oficiales respondieron al área después de recibir una llamada de asalto con un arma mortal.

LAPD dice que hubo algún tipo de disputa familiar, pero no estaba claro que fue lo que llevó específicamente al apuñalamiento.

Se espera que la víctima, quien no fue identificada, se recupere de sus heridas.

Would you like to read this story in English? Click here