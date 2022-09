Arrestan a pasajero de Orange County que golpeó a asistente de vuelo durante viaje de México a LAX

LOS ANGELES (KABC) -- Un hombre del condado de Orange es arrestado después que un video lo capturó golpeando a un asistente de vuelo el miércoles durante un vuelo de Cabo San Lucas, México a Los Ángeles.

El pasajero, identificado como Alexander Tung Cuu Le, de 33 años, ahora enfrenta cargos criminales. El video de 30 segundos fue subido a las redes sociales y muestra presuntamente a Le golpeando al asistente de vuelo detrás de la cabeza mientras estaban en el pasillo del avión.

El asistente de vuelo parece estar platicando con el pasajero antes de darle la espalda, según se ve en el video. Es cuando el pasajero camina hacia el asistente de vuelo y lo golpea antes de alejarse.

El incidente ocurrió en el vuelo 377 de American Airlines con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, o LAX.

Le ha sido acusado de un cargo de interferencia con los miembros de la tripulación, según el Departamento de Justicia quien dice que Le fue detenido en una fila de salida por otros pasajeros.

"Le se desabrochó continuamente el cinturón de seguridad lo que provocó a los asistentes de vuelo a sujetarlo al asiento con extensores", dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

Uno de los pasajeros le dijo a ABC7 que el asistente de vuelo no pareció gravemente herido. También dijo que antes de la golpiza, el sospechoso empezó a susurrar que "había 10 asesinos en el avión".

Le fue arrestado por las autoridades cuando el avión aterrizó en LAX.

American Airlines dijo en un comunicado que no tolerará los actos de violencia contra los miembros de su tripulación.

"La persona involucrada en este incidente nunca podrá viajar con nosotros en el futuro, y trabajaremos de cerca con las autoridades en su investigación", dijo el comunicado.

"Agradecemos a nuestra tripulación por su rápida acción y profesionalismo para garantizar la seguridad de sus compañeros de equipo y clientes a bordo", continuo el comunicado. "Nuestros pensamientos están con nuestro asistente de vuelo lesionado y nos aseguraremos que ellos y sus compañeros de tripulación tengan el apoyo que necesitan."

Se espera que Le se presente en corte el jueves por la tarde en Los Ángeles. Su cargo conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión, según el Departamento de Justicia.

