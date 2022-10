Más de 730,000 nuevos ciudadanos estadounidenses califican para votar en las próximas elecciones

LOS ANGELES (KABC) -- Varios activistas celebraron el miércoles el anuncio del Nuevo Informe de Votantes Estadounidenses, antes de las próximas elecciones de mitad de periodo.

Según el informe, hay más de 730,000 ciudadanos recién naturalizados en California que califican para votar. La mayoría viven en Los Ángeles, Long Beach y Anaheim, y más de la mitad en todo el estado son mujeres.

"Cuando nos convertimos en ciudadanos, lo hacemos por nuestras familias, por aquellos que no califican para votar. Lo hacemos por nuestra comunidad", dijo Beatriz Íñiguez Castellanos. "Estoy muy emocionada de votar por primera vez en las próximas elecciones".

La Universidad de California San Diego se asoció con organizaciones sin fines de lucro como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, o CHIRLA por sus siglas en inglés, para escribir el informe, que se basa en datos gubernamentales.

La mayoría de los nuevos votantes vienen principalmente de Asia y de las Américas y fueron naturalizados entre 2016 y 2020, según el informe. Muchos de ellos viven en distritos con contiendas que podrían impactar significativamente los resultados de las elecciones, según varios expertos.

"Es muy importante que sepamos, al igual que los funcionarios electos, y que nuestra comunidad comprenda, quienes son los nuevos votantes estadunidenses para poder llegar a ellos", dijo Nicole Melaku, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Nuevos Estadounidenses (National Partnership of New Americans).

CHIRLA también anunció que van a tener un centro de votación flexible en su sitio en Koreatown. La organización también está trabajando para educar a los nuevos votantes, como guiarlos a través de una demostración de cómo serían los centros de votación o urnas electorales. A la vez, CHIRLA se está asegurando de que los nuevos votantes no se conviertan en blanco de información errónea.

"Para nosotros es adelantarnos a esta información, pero también compartir esa información con nuestras comunidades en su idioma", dijo Fátima Flores, directora de política de CHIRLA. "Para que sepan que la información en la que pueden confiar es precisa".

CHIRLA abrirá su centro de votación flexible el sábado 5 de noviembre, de 10 a.m. a 2 p.m.

