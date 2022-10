Propuesta 31: Prohibición del tabaco aromatizado en California

Falta poco más de un mes para el día de las elecciones y ABC7 se ha comprometido a analizar más a fondo algunas de las propuestas de California sobre las que se le pedirá que vote en noviembre.

¿Que es la Propuesta 31?

El asunto tiene que ver con los productos de tabaco aromatizados. La Propuesta 31 permitirá a los votantes a decidir si entrará en vigor una ley de 2020 que prohibió la venta de ciertos productos.

Aquellos que apoyan la propuesta dicen que esta medida evitaría que los jóvenes fumen cigarrillos eléctricos, que tienen sabores como algodón de azúcar, bayas y cereza.

El ex senador estatal, Jerry Hill, escribió la legislación original.

"En un periodo de un año, el uso de cigarrillos electrónicos y tabaco aromatizado aumentó el 78%, y en las secundarias, el uso subió el 48%", dijo Hill. "Uno de cada cinco estudiantes de secundaria fumaba tabaco aromatizado".

Esta prohibición también incluiría productos con sabor a mentol.

Los que se oponen a la propuesta dicen que, al igual que la prohibición de alcohol en EE.UU. de 1920 a 1933, una prohibición general de las ventas de productos de tabaco aromatizados crearía un mercado clandestino donde la gente compraría estos productos ilegalmente, y sería más difícil regularlos.

"El mercado siempre va a llenar ese vacío, y si viene del mercado negro o de los cárteles o de las pandillas o cualquier otra cosa por el estilo, de ahí va a salir", dijo Edgar Hampton, agente de la ley ya jubilado.

La ley federal ya prohíbe la venta de productos de tabaco a menores de 21 años.

Hampton dice que la marihuana es en realidad un problema más serio para los niños.

"Descriminalizar la marihuana mientras se fabrican productos de tabaco ilegales, no tiene sentido en absoluto", dijo Hampton.

Los partidarios que apoyan la Propuesta 31 dicen que los adultos que quieren estos productos de tabaco aún pueden obtenerlos.

"Esto no prohíbe el uso de mentol o productos de tabaco aromatizados", explicó Hill. "Sólo prohíbe las ventas minoristas, pero todavía pueden comprarlo. Pueden comprarlo en línea, y eso estará disponible para cualquiera después de que esto se convierta en ley".

