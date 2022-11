Condado de Los Ángeles recomienda volver al uso de mascarillas a medida que suben casos de COVID-19

LOS ANGELES (KABC) -- El condado de Los Ángeles una vez más recomienda que todos usen mascarillas en los espacios públicos interiores.

La recomendación se produjo en un momento en que las tasas de infección por COVID-19 han aumentado considerablemente desde principios de mes. La tasa diaria promedio de nuevos casos de COVID-19 en el condado de Los Ángeles aumentó a 100 infecciones por cada 100,000 residentes.

Las mascarillas no son obligatorias, aunque todavía se requieren en los centros de atención médica y para cualquier persona expuesta al virus en los últimos 10 días.

Los funcionarios de salud advierten sobre un tercer aumento invernal de casos de COVID-19 y señalaron el mayor riesgo de transmisión a medida que las personas pasan más tiempo en el interior debido al clima frío y los días festivos.

City News Service contribuyó a este informe.

