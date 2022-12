Búho nival hace rara visita al sur de California, atrae a multitud de espectadores

CYPRESS, Calif. (KABC) -- Un vecindario del condado de Orange se quedó sorprendido ante la vista extremadamente rara de un búho nival, posado en un techo.

El visitante inesperado rápidamente llamó la atención, atrayendo multitudes de expertos en ornitología, entusiastas de la vida silvestre y residentes locales que esperaban echar un vistazo a la majestuosa criatura.

No hay registro conocido de un búho nival en el sur de California, pero hubo un avistamiento en Hawái hace unos años.

Se desconoce cómo este búho terminó en Cypress. Una teoría entre los expertos y los observadores de aves es que se subió a un barco, terminó en San Pedro hace un par de meses e hizo del vecindario su hogar, al menos por ahora.

El autor de una guía para observadores de aves publicada por National Geographic le dijo a ABC7 que el búho probablemente pasó mucho tiempo volando sobre el mar abierto, lo cual es común, y si le va bien aquí, es probable que se quede hasta la primavera.

La dieta del búho puede consistir de ratones e incluso gatos, entre otros animales.

Los funcionarios de la ciudad de Cypress dijeron que no hay planes para sacar al búho nival del vecindario.

