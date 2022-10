Día de Los Muertos: El significado detrás de las flores de cempasúchil en los altares

LOS ANGELES (KABC) -- El Día de Los Muertos está a solo unos días y muchas personas están reuniendo los artículos necesarios para crear un altar.

Un altar, u ofrenda, es un elemento fundamental para esta celebración en honor a los seres queridos que han fallecido.

Para adornar el altar, se están recolectando flores de cempasúchil. Durante las últimas semanas, un grupo de voluntarios en Tonallo Studio en el Este de Los Ángeles ha estado reuniéndose para crear cientos de flores de cempasúchil, hechas con papel de seda.

Liderando el grupo está Ofelia Esparza, una creadora de altares Chicana y nativa del Este de Los Ángeles, quien ha sido reconocida por el Fondo Nacional para las Artes, o NEA por sus siglas en inglés. Ella explica que las flores de cempasúchil son importantes en esta tradición porque se dice que su aroma es capaz de llamar, o atraer, a los espíritus a su ofrenda.

Irma Lerma, una de las voluntarias de Tonallo Studio, describe la flor de cempasúchil como una luz brillante que ilumina el camino para que vengan los espíritus. Ella dice que ofrecerse como voluntaria para hacer estas flores es como una terapia para ella porque está luchando contra el cáncer.

Otra voluntaria de Tonallo Studio, Alicia Díaz, dice que ser voluntaria la ayuda a lidiar con lo inevitable. Ella dice que sabe que algún día morirá, y que celebrar la muerte y hacerla hermosa se ha vuelto importante para ella a medida que envejece.

El Día de Los Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre.

