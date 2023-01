Panadería de Los Ángeles hace cientos de Rosca de Reyes para el Día de los Reyes Magos

EL SERENO, LOS ANGELES (KABC) -- Inmediatamente después de la celebración del Año Nuevo, muchas panaderías comenzaron a incluir Rosca De Reyes en su lista de productos horneados.

El Aguila Bakery en El Sereno, ubicada en Huntington Drive, lo ha estado haciendo durante casi 50 años. La rosca es parte de una tradición latina que honra el encuentro entre los Reyes Magos y el Jesús recién nacido.

El residente local Gerry Bonilla dijo que El Aguila Bakery es su lugar para comprar una Rosca de Reyes.

"La canela sabe muy bien. La rosca no está seca. Tiene un tamaño muy bueno", dijo Bonilla, quien también compra otra rosca para compartir con sus compañeros de trabajo.

El Día de los Reyes Magos es el 6 de enero, y es cuando las familias se reúnen para darse un festín con la rosca. Cada persona cortará una rebanada y quien obtenga la figurita de plástico del niño Jesús dentro del pastel tendrá que hacer tamales el 2 de febrero, El Día De La Candelaria.

Olivia Flores y su esposo son los actuales dueños de la panadería, que ha sido parte de la familia durante las últimas tres generaciones. Flores dijo que su receta de Rosca de Reyes también proviene de generaciones anteriores. Cada año hornean más de 400 roscas.

"En esta panadería cuidamos la calidad de todos los productos que usamos para hacer las roscas", dijo Flores.

Ella dice que todo se hace a la manera tradicional de México.

El Aguila Bakery recomienda que la gente haga un pedido con anticipación para una Rosca De Reyes, ya sea por teléfono o en persona. El 6 de enero la panadería estará abierta desde las 5:30 a.m. hasta las 8:30 p.m.

-----

Would you like to read this story in English? Click here