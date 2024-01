El activista Edin Alex Enamorado sigue tras las rejas, enfrenta cargos por presunta violencia

This article can be read in English

SAN BERNARDINO, Calif. (KABC) -- Más de un mes después de que Edin Alex Enamorado, influencer de las redes sociales y defensor de los vendedores ambulantes, fuera acusado de ataques violentos durante algunas de sus protestas, el activista permanece tras las rejas enfrentando más de una docena de cargos por delitos graves.

Enamorado y varios de sus seguidores están acusados de secuestro, encarcelamiento ilegal, conspiración y agresión con arma mortal después de sus presuntas acciones durante dos protestas en septiembre.

"La razón por la que no se ha fijado fianza es un misterio para mí", dijo el abogado Christian Contreras, que representa a la novia de Enamorado, Wendy Luján, quien también está tras las rejas. "No son completamente inocentes; nadie lo es. Todos tenemos defectos y no somos perfectos, pero al mismo tiempo, no creo que este caso justifique una detención sin derecho a fianza".

ABC7 ha entrevistado a Enamorado varias veces. Se le conoce por pedir a sus seguidores que se unan y muestren su apoyo a los vendedores ambulantes del sur de California que han sido objeto de comentarios racistas o ataques físicos.

"Si conoces a un vendedor que trabaja en tu comunidad, pasa 20 o 30 minutos con esa persona", dijo Enamorado durante una entrevista con ABC7 el verano pasado.

Tras un incidente en Woodland Hills, Enamorado organizó una protesta frente a la casa del hombre que creen fue responsable de atacar a un vendedor de frutas y destruir su propiedad.

"Para cualquiera que piense en atacar a los vendedores ambulantes, esto es lo que va a pasar", dijo Enamorado sobre la protesta. "No podrás salir de tu casa, estarás escondido".

Pero aunque su estilo de presentarse fuera de las casas de personas que percibe como contrarias a los vendedores ambulantes -- a veces en medio de la noche -- es considerado conflictivo por algunos, y según las autoridades, sus actividades se volvieron criminales cuando sus actos se volvieron violentos.

El alguacil del condado de San Bernardino, Shannon Dicus, dijo que es durante estos incidentes que sus actos ya no están protegidos por la primera enmienda.

"Algunas personas están armadas con gas pimienta, lo tienen a su lado y amenazan con pelear", dijo Dicus sobre dos incidentes separados el septiembre pasado -- uno en Pomona y el otro en Victorville.

Durante el incidente de Victorville en el que Enamorado y sus seguidores organizaron una manifestación frente a la estación de policía de Victorville para protestar por un caso de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de un agente, Enamorado fue captado en un video con un teléfono celular golpeando a un hombre que, según la policía, era una víctima inocente.

Pero Dicus dijo que los videos que Enamorado publica en las redes sociales solo resaltan los crímenes cometidos contra los vendedores ambulantes, no la nefasta actividad que supuestamente comete durante estos incidentes.

"Creo que parte de su apoyo es algo con lo que todo el mundo puede identificarse, que él está apoyando a estos [ vendedores ambulantes ] ", dijo Dicus. "Pero no publica todo el vídeo. No publica toda la violencia".

"Existe evidencia de que está agrediendo a la gente y va mucho más allá del simple acto de cuidar a las personas", agregó Dicus.

Aún así, sus partidarios dicen que, a pesar de las acusaciones, Enamorado y sus seguidores todavía tienen derecho a pagar la fianza.

"Mi cliente no representa ningún peligro para el público en general", dijo el abogado Nicholas Rosenberg sobre Enamorado. "Él no representa un peligro para las presuntas víctimas y ciertamente no representa un riesgo de fuga".

"Ha pasado toda su vida en el sur de California, es un conocido activista de los vendedores ambulantes y tiene 100,000 personas que en un abrir y cerrar de ojos harán cualquier cosa para ayudarlo".

Enamorado enfrenta una sentencia máxima de 16 años en la cárcel si es declarado culpable de todos los cargos.

Tanto él como sus codemandados tuvieron que responder de la mayoría de los cargos por delitos graves presentados por el fiscal de distrito y volverán a comparecer ante el tribunal a finales de esta semana.