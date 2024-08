Alumnos de Escuela Secundaria El Camino Real protestan por presunto ataque antisemita en la escuela

This article can be read in English

WOODLAND HILLS, LOS ÁNGELES (KABC) -- Alumnos de la escuela secundaria El Camino Real de Woodland Hills organizaron una huelga el martes en respuesta a lo que consideran un aumento de los incidentes antisemitas, incluyendo un presunto ataque a una estudiante judía de 15 años.

La huelga se realizó en medio de las clases y reunió a decenas de estudiantes, muchos de los cuales portaban pancartas en las que se leía "Stop The Hate" ("Alto al odio").

El incidente ocurrió hace poco más de una semana, según Danielle Eshed. Dijo que un compañero de clase le gritó insultos antisemitas y luego la agredió físicamente en clase. La adolescente habló con Eyewitness News durante la huelga y compartió más detalles.

"Me sorprendió mucho porque me dijo que me iba a pegar, pero no creí que dijera la verdad hasta que se levantó y empezó a darme puñetazos", dijo. "Me quedé sentada en silencio porque estaba conmocionada por lo que estaba ocurriendo, porque eso nunca me había pasado. Estaba en estado de shock por lo que estaba pasando. No podía asimilarlo".

Los padres de Eshed dicen que han recibido respuestas negligentes y medidas inadecuadas. Su padre, Dan Eshed, se unió a la huelga del martes, presionando a las autoridades escolares para que tomen medidas.

"Quiero que la escuela proteja a mi hija, que la mantenga a salvo y que le dé una buena educación", dijo.

David Hussey, el director de la escuela, dijo a ABC7 que se han tomado medidas disciplinarias contra el estudiante responsable del presunto ataque, aunque Hussey no dio más detalles.

También dijo que se están respondiendo a las preocupaciones de los estudiantes y los padres.

"Una es afrontar los problemas. Tal vez algunos estudiantes no saben lo que están diciendo y cuáles son los impactos, por lo que es educar a los estudiantes y luego asegurar a los otros estudiantes que están seguros en esta escuela", dijo Hussey.

El incidente sigue siendo investigado.