'El Chapo' Guzmán exige que se anule su cadena perpetua, acusa al gobierno de violar sus derechos

CHICAGO -- El narcotraficante más rico y notorio del mundo, Joaquín "El Chapo" Guzmán, es responsable de la inundación de toneladas de drogas ilegales en Chicago durante décadas. Ahora, él está pidiendo que se anule su cadena perpetua.

Esta es una batalla grande para El Chapo, quien está tratando de convencer a la corte de que los fiscales estadounidenses violaron sus derechos constitucionales en su caso de conspiración para extorsionar.

La balacera que derrocó al Chapo ocurrió hace casi nueve años, cuando comandos mexicanos irrumpieron en su habitación de un hotel frente a la playa. En ese entonces, El Chapo era buscado en Chicago por cargos federales y bajo acusación en varias otras ciudades de los Estados Unidos. Eventualmente fue extraditado a Brooklyn, Nueva York.

Después de la condena, El Chapo fue enviado a una prisión de súper-máxima seguridad, ubicada en Colorado, para cumplir su cadena perpetua. Desde ahí, el capo presentó una nueva solicitud judicial pidiendo ser liberado o juzgado de nuevo.

El exfiscal federal y analista legal de ABC7, Gil Soffer, revisó la solicitud judicial del Chapo y dice que es una petición de Habeas Corpus, la detención o encarcelamiento ilegal de una persona, bastante estándar que acusa a sus abogados de haber actuado de mala fe, alega una extradición injusta por parte de los Estados Unidos y un trato inconstitucional por parte de los fiscales.

"Él tiene que demostrar que se violaron sus derechos constitucionales y que el resultado de su juicio habría sido diferente si no se hubieran violado. Y ese es un obstáculo muy alto para superar", dijo Soffer.

