Familia de sargento de policía asesinado en El Monte presenta demanda de $25 millones contra Gascón

EL MONTE, Calif. (KABC) -- La familia de un sargento de policía asesinado en El Monte y su abogado presentaron una demanda de $25 millones de dólares contra el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, y el condado por la muerte del oficial.

Janine Paredes, la viuda del sargento de policía, Michael Paredes, de 42 años, presentó la demanda contra Gascón el martes.

Gascón enfrentó críticas tras las muertes de Paredes y el oficial Joseph Santana, de 31 años, en junio después de que se determinó que el sospechoso responsable por sus asesinatos, Justin William Flores, estaba en libertad condicional por una violación de armas, que, según los críticos, debería haber resultado en su encarcelamiento.

Gascón ha dicho que la liberación de Flores fue apropiada porque en ese momento no tenía antecedentes violentos.

Santana y Paredes fueron baleados afuera de un motel suburbano. La policía dijo que Flores murió por suicidio.

Los dos oficiales fueron recordados en el centro cívico de El Monte por residentes de la ciudad, líderes comunitarios, familiares y otros policías después de sus muertes.

Ambos hombres se criaron en El Monte. Se convirtieron en el tercer y cuarto oficial en la historia del Departamento de Policía de El Monte en morir en el cumplimiento de su deber.

The Associated Press contribuyó a este informe.

