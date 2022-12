Pareja rescata a excursionista herido en área silvestre del sur de California

BIG BEAR LAKE, Calif. (KABC) -- Un excursionista logró sobrevivir durante dos semanas en un área silvestre del sur de California hasta que una pareja que acampaba cerca lo descubrió.

Allison Scott dijo que ella y su novio decidieron ir de campamento el día después del Día de Acción de Gracias en una zona entre Big Bear Lake y Angelus Oaks. Pero lo que comenzó como un viaje divertido rápidamente se convirtió en una misión de rescate.

"Estábamos debajo de una ruta de vuelo y un avión pasó bastante bajo y escuchamos a alguien gritando por ayuda", dijo Scott.

Ella dijo que esa persona era un hombre llamado Eric.

"Sus pies estaban extremadamente hinchados e infectados por caminar tanto y posiblemente por el frío", dijo Scott.

El excursionista le dijo a la pareja que era de Oceanside y que había estado allí durante dos semanas después de perderse. Eric les dijo que sobrevivió comiendo un frasco de salsa.

Scott llamó al 911 y un helicóptero llegó 15 minutos después. Eric fue rescatado y parece estar mejor.

Scott dice que Eric estuvo tan agradecido con la pareja que los invito a cenar la próxima vez que estuvieran en Oceanside.

