Cómo evitar estafas durante el 'Black Friday' y las fiestas navideñas

A medida que avanza la temporada navideña, el Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal General quieren ayudarlo a evitar estafas.

"Si un vendedor dice que le va a dar algo por $100 dólares o menos de lo que aparece en cualquier otro lugar, sospeche de ello", dijo Eleanor Blume, fiscal general adjunta especial.

Blume dice que investigue antes de comprar. Si puede, use tarjetas de crédito cuando compre porque algunas tienen protección del comprador.

Si está comprando en línea, tenga una conexión a internet segura y no abra enlaces de mensajes no solicitados.

Los residentes de California pueden ejercer sus derechos bajo la Ley de Privacidad del Consumidor de California, que les permite tener el derecho de eliminar la información personal que recopila una empresa y más.

También puede presentar una queja contra un negocio en el sitio web de la oficina del fiscal general.

Si dona a organizaciones de caridad durante las fiestas navideñas, tenga en cuenta que el registro del fiscal general brinda acceso público al registro y los informes de organizaciones de caridad.

Tenga cuidado con el lugar donde está donando. Nunca asuma que las recaudaciones de fondos son legítimas en línea y tenga cuidado al hacer donaciones usando códigos QR, lectores de tarjetas Square o por mensajes de texto.

