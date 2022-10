Dodgers honran a Jaime Jarrín en su última temporada como la voz en español de la franquicia

LOS ANGELES (KABC) -- Los Dodgers honraron al locutor del salón de la fama, Jaime Jarrín, antes del partido del sábado contra los Rockies de Colorado, en su temporada número 64 y última como la voz en español de la franquicia.

El Senador Alex Padilla inauguró la ceremonia antes del juego, uniéndose al alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y otros invitados para celebrar la legendaria carrera de Jarrín.

Jarrín, de 86 años, ha anunciado casi 12,000 juegos de los Dodgers desde que comenzó a trabajar con el equipo en 1959.

Jarrín permanecerá contratado con los Dodgers por dos temporadas más, no como locutor, sino como embajador del equipo en la comunidad latina.

