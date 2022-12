Video muestra tiroteo mortal entre oficiales y sospechoso frente a estación de policía de La Habra

LA HABRA, Calif. (KABC) -- Las autoridades han publicado dramáticas imagines de un tiroteo mortal entre oficiales y el sospechoso frente a la estación de policía de La Habra.

El video muestra al sospechoso sacando una pistola de su cintura y disparando a un oficial dos veces, impactándolo en el cuerpo antes de que otro oficial le disparara al sospechoso.

El sospechoso, identificado como Matthew-Tuan Anh Tran, de 22 años, fue impactado por varios disparos y murió en el lugar.

El oficial que fue baleado resultó herido después de que una de las balas de Tran atravesó su chaleco antibalas y lo impactó en la parte superior del pecho. Pasó una semana en el hospital y luego se recuperó en su casa.

La Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Orange examinó el caso y determinó que el oficial que le disparó a Tran actuó de manera "razonable y justificada" dadas las circunstancias.

Según la oficina del fiscal de distrito, alrededor de las 7 p.m. del 6 de agosto de 2021, una mujer llamó al 911 preocupada porque un desconocido la estaba siguiendo en la autopista 5 mientras conducía a su casa. Le aconsejaron que se detuviera frente a la estación de policía de La Habra ubicada en North Euclid Street.

El otro conductor, identificado como Tran, continuó siguiéndola y se estacionó detrás de ella en la estación de policía, luego se salió de su automóvil y trató de entrar al edificio. El edificio estaba cerrado, pero pronto llegaron dos oficiales y comenzaron a hablar con Tran, quien les dijo que estaba tratando de ver a una persona dentro de la estación.

Cuando el oficial dio unos pasos atrás, el video muestra a Tran sacar un arma y disparar. Tran cayó al suelo después de ser impactado por los disparos del otro oficial.

Tran recibió un disparo en la cabeza, el torso y el muslo derecho.

El arma de Tran fue descrita como una pistola semiautomática de 9mm estilo Glock fabricada sin número de serie.

Los resultados de la autopsia muestran que Tran tenía anfetamina, marihuana y metanfetamina en su sistema, según las autoridades.

El video completo de este incidente se puede ver en YouTube aquí.

------

Would you like to read this story in English? Click here