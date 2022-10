Los Ángeles: Hackers amenazan con publicar datos confidenciales del LAUSD si no paga un rescate

LOS ANGELES (KABC) -- Los piratas informáticos, mejor conocidos como hackers, que atacaron el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles a principios de septiembre, ahora están exigiendo un rescate.

Los funcionarios escolares dicen que los hackers pudieron haber robado datos confidenciales o pudieran estar mintiéndole al distrito.

El superintendente Alberto Carvalho no ha revelado la cantidad del rescate ni ninguna información que los hackers puedan tener.

El ciberataque se descubrió por primera vez durante el fin de semana del Día del Trabajo. En ese entonces, los delincuentes no solo accedieron a los datos, sino que también intentaron desactivar las computadoras en todo el distrito escolar, según los funcionarios.

En este momento, LAUSD cree que los números de seguro social y otra información privada de los empleados están seguros. La preocupación son los estudiantes porque se tocó el sistema administrativo de estudiantes. Aquí es donde se guarda información como calificaciones, horarios, registros disciplinarios y otros detalles.

LAUSD no ha revelado cuánto se exigió en el rescate, pero con datos de más de 400,000 estudiantes para considerar, hay mucho en juego.

El distrito escolar está siguiendo los consejos del Departamento de Policía de Los Ángeles y del FBI. LAUSD dice que aún no ha respondido a esa demanda de rescate.

