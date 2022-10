1 persona en estado crítico tras fuga de dióxido de carbono en LAX

LOS ANGELES (KABC) -- Cuatro personas se enfermaron repentinamente después de una fuga de dióxido de carbono en una terminal del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el lunes por la mañana.

Un equipo de materiales peligrosos respondió a la Terminal 8 alrededor de las 7 a.m. para investigar el problema, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Las autoridades dijeron que tres personas tenían síntomas leves y una cuarta persona estaba en "estado grave".

Se cree que la fuga comenzó en un cuarto de servicio, según LAFD. Los cuatro individuos, tres hombres y una mujer, trabajan en LAX y estaban cerca del cuarto de servicio cuando fueron afectados por la fuga.

Las autoridades agregaron que se escuchó un estallido poco antes de la fuga.

Uno de los trabajadores, un hombre de 50 años, fue encontrado inconsciente dentro del cuarto de servicio y fue trasladado a un hospital en estado crítico.

Unas 100 personas fueron desalojadas de la Terminal 8 durante la investigación y enviadas a la Terminal 7 para ser examinadas, dijeron las autoridades.

