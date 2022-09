2 madres latinas crean 'Lil' Libros' para inspirar y educar a niños sobre su cultura latinoamericana

LOS ANGELES (KABC) -- Las cofundadoras de "Lil' Libros" dijeron que su idea surgió de la necesidad de libros que enseñen a niños con raíces latinoamericanas que su cultura es algo en el que enorgullecerse.

Patty Rodríguez recuerda haber crecido sin encontrar su historia cultural reflejada en los libros y sintiendo vergüenza.

"Crecí sintiéndome avergonzada de ser hija de inmigrantes y es algo que yo, como madre, no quiero que mis hijos sientan nunca", explicó Rodríguez.

Durante su embarazo, Rodríguez llenó la biblioteca de su futuro hijo con libros que celebran su herencia mexicana.

"Bueno, esos libros no existían. Todo lo que estaba disponible eran libros bilingües, pero en realidad eran traducciones, por ejemplo, los clásicos como 'Donde viven los monstruos' (Where the Wild Things Are) y 'Si le das una galletita a un ratón' (If You Give a Mouse a Cookie)", dijo Rodríguez. "Pero esos libros no son un reflejo de nuestra cultura".

Asumiendo la responsabilidad por arreglar esto, Rodríguez y su amiga, Ariana Stein, presentaron su idea a editores de todo el país. El rechazo fue desalentador.

"De hecho comencé a creer esos 'no' y me costó mucho trabajo para darme cuenta de que puedo convertir ese 'no' en un 'sí'", dijo Rodríguez.

Decidiendo hacerlo por su propia cuenta, las dos madres comenzaron "Lil' Libros" en 2014.

Su misión era introducir a los niños al bilingüismo y la cultura latinoamericana a través de libros ilustrados. Estos libros tratan sobre tradiciones y pueblos a lo largo de Latinoamérica que llenan de orgullo a los pequeños latinos, latinas y latinx.

Cuentos en inglés y español sobre figuras latinoamericanas populares e históricas como Ritchie Valens, Selena Quintanilla, Frida Kahlo y la Dra. Ellen Ochoa son empoderadores.

Seguir el viaje de un niño a través de sus emociones abre la puerta para a una conversación sobre salud mental.

"Permite que los niños se vean a sí mismos en espacios con los que tal vez solo uno pueda soñar", dijo Rodríguez. "Crea una generación que está orgullosa de ser quienes son, sin disculparse".

"Lil' Libros" ha vendido más de 1.5 millones de libros infantiles en todo el mundo.