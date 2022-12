Encuentran cuerpo de bebé desaparecida en Long Beach; policía interroga al padre

INGLEWOOD, Calif. (KABC) -- La policía está investigando la muerte de una bebé después de que su cuerpo fue encontrado el lunes en aguas poco profundas en el área de Long Beach.

El padre está siendo interrogado por los detectives, según la policía de Inglewood.

La agencia recibió un informe sobre la desaparición de una niña después de que el padre recogiera a sus dos hijos en Long Beach y luego se presentara en la casa de su familia en Inglewood con un solo hijo.

Los familiares de la bebé le dijeron a ABC7 que su nombre era Leilani Dream Burley y tenía un año.

No se dieron a conocer más detalles. La investigación continúa.

Esta es una historia en desarrollo. Este informe se actualizará a medida que haya más detalles disponibles.

