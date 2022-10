Dueño de negocio en Fashion District es asesinado mientras intentaba detener un robo, dice LAPD

LOS ANGELES (KABC) -- El dueño de una tienda de pelucas en el Fashion District del centro de Los Ángeles, fue apuñalado mortalmente durante el fin de semana mientras intentaba detener a dos adolescentes acusados de robo, dijeron las autoridades.

La víctima fue identificada como Du Lee, de 56 años, según la oficina del forense del condado de Los Ángeles.

El apuñalamiento se reportó el sábado a la 1:16 p.m. en la esquina de Wall Street y Olympic Boulevard, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Los oficiales que respondieron a la escena del crimen encontraron a Lee inconsciente y sin respiración, señaló el oficial de LAPD, Matthew Cruz.

La investigación reveló que la víctima estuvo involucrada en un altercado físico con los sospechosos, dijo Cruz.

El altercado fue captado en video por un testigo. Las imágenes muestran a un hombre sosteniendo lo que parece ser una peluca rubia que luego se ve en la banqueta cerca de la víctima.

Los detectives dicen que uno de los sospechosos sacó un cuchillo y apuñaló a Lee varias veces.

Los dos jóvenes sospechosos, ambos de 17 años, huyeron de la escena y pronto fueron arrestados, según LAPD. Sus identidades no fueron reveladas porque son menores de edad.

