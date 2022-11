Sospechoso no se opone a cargos de violación y asesinato de 2 mujeres en 2011

LOS ANGELES (KABC) -- Un hombre de Torrance no se opuso el lunes a los cargos de violación y asesinato de dos mujeres hace más de una década.

Los cuerpos de Bree'Anna Guzmán, de 22 años, y Michelle Lozano, de 17 años, fueron arrojados a lo largo de dos autopistas de Los Ángeles en 2011. Ambas fueron secuestradas en Lincoln Heights.

Geovanni Borjas, de 38 años, fue identificado como el sospechoso mediante una coincidencia de ADN familiar.

El cuerpo de Lozano fue encontrado junto a la autopista 5 cerca de State Street en Boyle Heights. La policía dice que el cuerpo fue envuelto en bolsas de plástico, puesto en un contenedor de plástico y arrojado sobre una barrera de albañilería a lo largo de la autopista.

El cuerpo parcialmente vestido de Guzmán fue descubierto cerca de la rampa de acceso de Riverside Drive a la autopista 2 en dirección sur en el área de Silver Lake, según los investigadores.

Borjas enfrenta una posible sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Su sentencia está prevista para el 12 de diciembre.

City News Service contribuyó a este informe.

Would you like to read this story in English? Click here