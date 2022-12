Los días más ocupados de la temporada de viajes navideños de LAX están aquí

LOS ANGELES (KABC) -- A medida que se acerca la Navidad, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles espera que pasen 200,000 pasajeros cada día durante la temporada de viajes festivos del 16 de diciembre al 3 de enero.

También se espera que el tráfico alrededor del Área de la Terminal Central aumente con hasta 89,000 vehículos en un solo día del 19 al 21 de diciembre.

Los funcionarios del aeropuerto aconsejan a los viajeros, y a quienes los conducen o los esperan, que planifiquen con anticipación y dejen suficiente tiempo adicional. El estacionamiento, en particular, debe planificarse con anticipación y reservarse cuando sea posible.

Las multitudes en los aeropuertos en Navidad pueden ser más difíciles de predecir que las multitudes en el Día de Acción de Gracias, dado que las vacaciones caen en un día de la semana diferente cada año y que los patrones de viaje aéreo a menudo están dictados por la semana de trabajo.

Pero, así como el domingo después del Día de Acción de Gracias tiende a atraer grandes multitudes, los días después de Navidad son muy populares. Y al igual que pocas personas viajan en el Día de Acción de Gracias, relativamente pocas personas viajan en el Día de Navidad o el Día de Año Nuevo.

A continuación, un vistazo a las siete fechas antes y después de la Navidad de los últimos tres años, clasificadas por la mayoría a la menor cantidad de viajeros promedio en todo el país, según los datos de la TSA:

27 de diciembre (el más ocupado).

23 de diciembre.

20 de diciembre.

26 de diciembre.

30 de diciembre.

19 de diciembre.

29 de diciembre.

22 de diciembre.

28 de diciembre.

21 de diciembre.

18 de diciembre.

1 de enero (Día de Año Nuevo).

24 de diciembre (Nochebuena).

31 de diciembre (Nochevieja).

25 de diciembre (día de Navidad) (el menos ocupado).

La temporada de viajes navideños de 2022 será diferente porque Hanukkah, que comienza el 25 de Kislev en el calendario hebreo, se alinea estrechamente con la Navidad. Mientras que la celebración de ocho días a veces ocurre en noviembre o a principios de diciembre, este año comienza el 18 de diciembre y se extiende hasta el 26 de diciembre.

También está la celebración de una semana de Kwanzaa, que se extiende desde el 26 de diciembre hasta el 1 de enero. Por lo tanto, los viajeros durante ese período podrían estar celebrando algo más que la Navidad, lo que podría concentrar más multitudes navideñas en los aeropuertos que en otros años.

City News Service y The Associated Press contribuyeron a este informe.

