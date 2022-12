Vendedores ambulantes de Los Ángeles demandan a la ciudad para eliminar 'zonas de no venta'

HOLLYWOOD, LOS ANGELES (KABC) -- Los vendedores ambulantes tomaron Hollywood Boulevard para protestar contra las leyes que les impiden vender en ciertas áreas de Los Ángeles.

En 2018, se aprobó una ley de California que legalizó la venta ambulante en California, pero los manifestantes dijeron que la ciudad de Los Ángeles luego aprobó una ordenanza que excluía ocho áreas como "zonas de no venta", incluyendo áreas cercanas al Paseo de la Fama de Hollywood, LA Live, Universal Studios y más.

Merlín Alvarado, una vendedora ambulante local, dijo que, aunque compró permisos para vender fruta en las calles, ha enfrentado muchos problemas. Dijo que los oficiales le han dificultado llevar un negocio exitoso.

Dos vendedores presentaron una demanda contra la ciudad para poner fin a las "zonas de no venta".

La ciudad afirmó que se necesitan algunas regulaciones para evitar el congestionamiento en las banquetas de áreas ocupadas. Varias personas dicen que, si se permite que los restaurantes se expandan a las banquetas, también se debe permitir a los vendedores ambulantes.

Los abogados dijeron que les gustaría llegar a un acuerdo con la ciudad, pero no creen que eso vaya a suceder. Esperan que el caso tarde entre seis meses y un año en la corte.

