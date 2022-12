Arrestan a sospechoso acusado de 13 agresiones sexuales en el área de Los Ángeles

LOS ANGELES (KABC) -- Las autoridades arrestaron a un hombre de 21 años acusado de agredir sexualmente a al menos 13 mujeres y niñas y dicen que podría haber más víctimas.

Michael Neal Watson Jr., según la policía, agredió sexualmente a nueve mujeres y cuatro menores a punta de pistola. En algunos casos, también se robó sus teléfonos y usó sus listas de contactos para encontrar más víctimas, dijeron los investigadores.

Los detectives dicen que Watson obligaba a las víctimas a darle sus nombres de usuario y códigos para acceder a sus contactos telefónicos. En algunos casos contactó a las víctimas con promesas de fama. En otros, supuestamente recurrió a la extorsión.

Watson llamó la atención de los investigadores por primera vez en febrero del año pasado cuando tomaron un informe de agresión sexual en la ciudad de Walnut.

Los departamentos de policía de Inglewood y de Los Ángeles trabajaron con el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles para rastrear su presunta ola de delitos.

Los detectives están convencidos de que ha victimizado a más mujeres y están pidiendo a otras víctimas que se presenten.

Watson permanece bajo custodia con una fianza de $1.7 millones de dólares.

