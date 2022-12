Famoso puma de Los Ángeles P-22 capturado para evaluación de salud tras varios ataques

LOS FELIZ, LOS ANGELES (KABC) -- El famoso puma de Los Ángeles, P-22, ha sido capturado para una evaluación de su salud tras dos informes de ataques a mascotas.

P-22, uno de los pumas más viejos y conocidos de Los Ángeles, fue capturado el lunes de forma segura por oficiales de vida silvestre en el patio trasero de una casa de Los Feliz.

Los oficiales del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California rastrearon a P-22 a través de su collar GPS y usaron dardos para tranquilizarlo antes de llevarlo a un centro veterinario. Su condición inicial se describió como estable, aunque las autoridades estaban investigando un informe anónimo de que pudo haber sido atropellado por un automóvil recientemente.

Se cree que P-22 tiene alrededor de 11 años. Ha estado involucrado recientemente en al menos dos ataques contra mascotas mientras sus dueños los sacaban a pasear.

En un caso, mató a un perro chihuahua. En otro incidente, el dueño de una mascota luchó contra el león de montaña después de que un ataque dejó a su perro con múltiples heridas en el cuello y en todo el cuerpo.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre y el Servicio de Parques Nacionales anunciaron el jueves el plan para capturar a P-22, evaluar su salud y "determinar los mejores próximos pasos para el animal al mismo tiempo que se prioriza la seguridad de las comunidades".

Los incidentes se consideraron inusuales para P-22, quien ha coexistido durante más de una década con humanos y mascotas en un área considerada la más pequeña y más urbana de cualquier puma. Las autoridades dijeron que el gran felino "puede estar mostrando signos de angustia".

Los leones de montaña cazan animales en la naturaleza, pero los ataques a las mascotas domésticas, especialmente cuando están atados con sus dueños, son raros.

"No conocemos la causa de su repentino cambio de comportamiento, pero apreciamos el apoyo de la comunidad durante este momento difícil", dijo Beth Pratt, directora ejecutiva regional de la Federación Nacional de Vida Silvestre de California.

P-22 está siendo evaluado por veterinarios. No está claro cuáles podrían ser los próximos pasos.

