Aumentan presiones hacia líderes estatales y municipales para mejorar Pacific Coast Highway

MALIBU, Calif. (KABC) -- Han pasado cuatro semanas desde que un accidente mató a cuatro estudiantes de Pepperdine en Malibú, y los fiscales alegan que el conductor de 22 años conducía a más de 100 millas por hora.

Aunque las autoridades afirman que la velocidad es el factor principal en más de una cuarta parte de los accidentes que se producen en Pacific Coast Highway (PCH por sus siglas en inglés), los líderes están intentando cambiar esta situación.

El martes, los líderes locales y estatales se reunieron en torno a las demandas para solucionar un problema de décadas: que sea más seguro el tránsito por PCH. La parte del problema que corresponde a Malibú es notoriamente peligrosa, con conductores que han alcanzado entre 107 y 112 millas por hora sólo en las últimas semanas, según los agentes del alguacil.

El accidente del 17 de octubre cobró las vidas de Niamh Rolston, 20, Peyton Stewart, 21, Asha Weir,21 y Deslyn Williams, 21, todas estudiantes de último año del Seaver College of Liberal Arts de la universidad.

"Es un shock tremendo que te ocurra esto mientras estás comiendo en casa con tu esposa y recibes una llamada del colegio diciendo que tu hija ha muerto", dijo el padre de Peyton, Barry Stewart.

El martes, el Equipo de Acción Fix PCH, creado por la organización de defensa de la seguridad vial Streets Are For Everyone, colocó cuatro Ghost Tires en honor de las estudiantes. El memorial está colocado en el 23661 de la autopista Pacific Coast Highway.

En el memorial, familiares, miembros de la comunidad, líderes cívicos y miembros de Fix PCH pidieron un cambio, compartiendo sus esperanzas de que PCH se convierta en una carretera donde los conductores respeten el límite de velocidad. El senador estatal Ben Allen y la asambleísta Jaqui Irwin tienen previsto impulsar un proyecto de ley que permita la instalación de radares de velocidad en Malibú.

Mientras tanto, un representante de CalTrans habló durante la reunión del grupo de trabajo de PCH del martes, diciendo que están buscando soluciones a corto y largo plazo.

"El equipo también ha estado recopilando datos sobre el terreno para evaluar si hay oportunidades para reducir aún más el límite de velocidad existente. Ese esfuerzo está en curso", dijo Rafael Molina, Subdirector de Distrito de la División de Operaciones de Tráfico de CalTrans.

Los esfuerzos anteriores para implementar algún tipo de cambio se han movido como la marea. En 2015 se publicó un estudio de seguridad con 130 recomendaciones, muchas de las cuales incluían añadir medianas elevadas, pasos de peatones o ajustar los carriles de giro. Una de las recomendaciones era estudiar la construcción de una acera completa entre Carbon Canyon y Rambla Pacífico, el mismo tramo de carretera donde murieron las cuatro estudiantes. Sin embargo, sólo se han completado nueve.

Así que el compromiso de CalTrans el martes fue recibido con optimismo - optimismo con reserva.

"Cuando se habla de lo que se va a hacer a continuación, puede hacer que la gente se sienta como, 'Oh, no va a suceder", dijo la supervisora del condado de Los Ángeles, Lindsey Horvath. "No quiero oír más estudios; quiero oír lo que se va a hacer".

CalTrans se ha comprometido a elaborar una lista de comprobación que el público pueda seguir, una respuesta medible a una tragedia que, por lo demás, no tiene.

"Si lo mejor que pueden decir sobre la reducción del límite de velocidad es que es difícil decir que habrá una oportunidad para reducir el límite de velocidad, creo que tienen que esforzarse un poco más", dijo Barry Stewart.