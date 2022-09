'Molcajete Dominguero' en Olvera Street crea espacio para que negocios pequeños celebren su cultura

LOS ANGELES (KABC) -- Si busca celebrar el Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana, un mercado pop-up en la histórica Olvera Street en el centro de Los Ángeles podría ser una buena opción.

El evento mensual se llama "Molcajete Dominguero" y los organizadores dicen que es un lugar donde los negocios pequeños pueden expresar el orgullo por su cultura.

Neri Rivas, uno de los vendedores, se especializa en el arte del "repujado" en aluminio y típicamente crea artículos religiosos y de temas populares. Dice que tiene la misión de mantener vivo este tipo de arte.

"Se está desapareciendo en México y Latinoamérica", dijo Rivas. "La gente realmente no sabe sobre ello así que cuando vienen aquí, a cualquiera de los shows, dicen 'nunca he visto algo como eso'".

Este mercado pop-up comenzó antes de la pandemia de COVID-19 y superó algunos momentos difíciles.

"La importancia de Molcajete Dominguero era de tratar de unir a nuestra comunidad", explicó Betty Carlos, una de las organizadoras del mercado. "Antes de que comenzara, no teníamos muchos eventos pop-up enfocados en nuestra cultura".

El mercado les da una oportunidad a dueños de negocios pequeños, como Vanessa Zamudio, a celebrar su cultura. Su negocio, Zelicious Creations, hace golosinas sabrosas y bocadillos con un toque único.

"Es el chile y las especias que forman parte de mis productos como los ositos y gusanos de goma", señaló Zamudio. "Tradicionalmente son dulces, pero le hemos puesto un toque único...son especias naturales de chile y tamarindo".

Los organizadores dicen que esto es solo un ejemplo de los productos increíbles hechas por algunas personas muy creativas, y que es importante que la gente sepa donde pueden encontrar productos con raíces mexicanas y latinoamericanas.

Would you like to read this story in English? Click here