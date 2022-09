Hombre de Moreno Valley dice que UPS perdió su paquete valorado en más de $5,000

MORENO VALLEY, Calif. (KABC) -- Un hombre de Moreno Valley en el condado de Riverside dice que su valioso paquete fue robado después de que fuera mal entregado y firmado por otra persona.

Chris Winchester dice que compró dos pulseras de oro el noviembre pasado como regalos de navidad para sus dos hijos. Dice que también compro monedas de oro y plata pero que su pedido nunca llegó.

Winchester estima que los artículos tienen un valor de $5,100 de dólares. Según él, revisó el sitio web de UPS que mostró que el paquete había sido entregado. Sus vecinos le dijeron que no les habían entregado un paquete por lo que volvió a comunicarse con UPS.

UPS le informó a Winchester que el trabajador que entregó el paquete verificó la identificación del recipiente, y que quien firmó por ello lo había firmado con una "X".

"Digo, ¿dónde está la firma? 'Es la X'. Y en ese momento pienso... ¿en serio?", explicó Winchester.

Pero es aquí donde Winchester dice que está estancado. En un email, UPS le dijo que emitiría un reclamo, no a él sino a la compañía a la que le compró los artículos, y solo si la compañía completaba la documentación adecuada.

Pero Winchester dice que la compañía solo se ocupa de las reclamaciones hasta tres días después de la entrega. Esos días ya habían pasado para cuando Winchester se dio cuenta de que su paquete estaba desaparecido.

"Mi próximo contacto será en la corte de reclamos menores", dijo Winchester, quien completó un informe policial.

"Pedimos disculpas por las molestias. Estamos trabajando mediante el proceso de reclamaciones con el cliente", señaló UPS en un comunicado.

Winchester quiere que todos sepan que, aunque se requiera una firma, eso no necesariamente lo protegerá de un robo de paquetes.

"Esto es un acto criminal. Esto es una felonía", dijo Winchester. "Alguien dijo que yo firmé por ello y son $5,100".

