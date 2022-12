Cómo asegurarse de no perder la pista de su equipaje estas vacaciones

La agencia de automóviles AAA espera que más de 112 millones de personas viajen por las carreteras, los trenes y por avión durante esta temporada navideña.

Antes de salir de su casa para ir al aeropuerto, siga estos pasos para que su viaje sea menos estresante.

Cuando se trata de equipaje, decida si va a llevar su equipaje dentro de la cabina o si va a registrar sus maletas. Si está registrando maletas, es posible que desee invertir en las etiquetas de rastreo Apple Air.

Las etiquetas de Apple Air no evitan que se pierda su maleta, pero le permiten saber dónde está su maleta en todo momento.

Melissa Klurman de The Points Guy dice que, si su equipaje no aparece en su destino final y tiene una etiqueta de Apple Air, puede ubicarlo e informar a las aerolíneas dónde está.

También asegúrese de quitar todas las etiquetas viejas de vuelos anteriores de su equipaje, y asegúrese de que su nombre y número de teléfono estén en varios lugares dentro y sobre su equipaje en caso de que las etiquetas de la aerolínea se caigan.

Si su vuelo se retrasa o se cancela, tan pronto como se le notifique un problema, tome medidas inmediatamente.

También se le aconseja que use las salas VIP de las aerolíneas si tienen acceso.

"Vaya directamente a la sala donde también tienen agentes, y esos agentes generalmente estarán disponibles sin hacer fila. Tal vez pueda cambiar su vuelo de inmediato. Los madrugadores definitivamente obtendrán el mejor vuelo", dijo Klurman.

También debe recordar que, si la aerolínea cancela su vuelo, tiene derecho a un reembolso completo, no tiene que conformarse con un crédito.

Y también importa a qué hora llegue al aeropuerto antes de su vuelo. No espere hasta una hora antes de su vuelo -- habrá largas filas, así que tómese el tiempo suficiente.

-----

