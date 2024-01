Padre de 5 hijos de Oxnard fue asesinado a tiros mientras cruzaba la calle en víspera de Año Nuevo

By

OXNARD, Calif. (KABC) -- Un padre joven de cinco hijos cruzaba la calle la víspera de Año Nuevo cuando lo mataron a tiros.

"Él no merecía lo que le hicieron, yo no lo merecía, pero sobre todo nuestros hijos no merecían nada de esto, porque ahora van a tener que seguir con sus vidas sin su padre", dijo la esposa de la víctima, Cassandra Juárez.

Ella está devastada después de que su esposo José fuera asesinado a tiros durante una fiesta de Nochevieja frente a su casa en Oxnard.

"Estábamos en una fiesta familiar del barrio...Nuestros hijos estaban todos allí. Otros niños del vecindario estaban allí", dijo Juárez. "Un poco después de la medianoche mi esposo cruzó la calle, supongo que para volver a casa a ver cómo estaban nuestros dos hijos que jugaban Playstation 4 en casa y no querían ir, y le dispararon. No estaba destinado para él. Él no era pandillero, era un padre de familia".

Su vecino Esteban Hernández se pregunta si el tiroteo pudo haber sido accidental, de alguien que disparó descuidadamente un arma en una dirección al azar como parte de la celebración.

"Estoy en mi casa, mi esposa y yo estábamos durmiendo y escuchamos disparos a la medianoche", dijo Hernández.

La policía de Oxnard dijo que nadie ha sido arrestado y no creen que haya sido una situación en la que una bala perdida cayó del cielo e impactó a José Juárez.

José era padre de cinco hijos. Su esposa ahora debe criar sola a sus hijos. Dijo que algunos de los niños todavía no saben lo que pasó.

"Aún no saben qué le pasó a su papá. Creen que está dormido en el hospital y que pronto volverá a casa", dijo Juárez.

Michael, de 5 años, dijo que su padre le enseñó mucho.

"Sé amable con la gente, sé inteligente, sé simpático con la gente y escucha", dijo.