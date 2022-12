Familia de estudiante demanda al distrito escolar tras accidente fatal en escuela de Palmdale

PALMDALE, Calif. (KABC) -- La familia de un estudiante de preparatoria que murió después de caerse de una camioneta en movimiento en el estacionamiento de un campus de Palmdale está demandando al Distrito Unido de Escuelas Secundarias de Antelope Valley.

El trágico accidente ocurrió el 18 de febrero.

La madre de Jonathan Alfaro dice que su muerte podría haberse evitado fácilmente, y ahora está luchando para asegurarse de que ninguna otra familia tenga que soportar la devastación emocional que ella está experimentando.

El abogado de la familia, Michael Carrillo, dijo que Jonathan murió como resultado de la negligencia del distrito.

La demanda afirma que los funcionarios escolares de la preparatoria Pete Knight no supervisaron el estacionamiento de la escuela para evitar que los estudiantes condujeran de manera imprudente.

El distrito escolar aún no ha respondido a la solicitud de comentarios de ABC7.

